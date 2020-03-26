Кризис не помеха: в Кристийне активно готовятся к приведению дворов в порядок

По словам старейшины Кристийне Яануса Рийбе, квартирные товарищества района были по-прежнему активны в этом году.

”В рамках проекта ”Дворы в порядок” в Управу Кристийне поступило 11 ходатайств, 8 из них отвечали предъявляемым нормам. На основе изложенного в ходатайствах, квартирные товарищества района хотят, прежде всего, обустроить места для парковки, улучшить дорожное покрытие двора, установить домики для мусорных баков, сломать амортизированные сараи, реновировать ограды и восстановить озеленение. Мы выражаем похвалу и благодарность всем тем квартирным нашим товариществам, которые решили улучшить с помощью города свои территории и тем самым наше общее городское пространство”, — сказал Рийбе.

Проект поддержки КТ ”Дворы в порядок” дает квартирным товариществам хорошую возможность улучшить внешний вид дворов. Целью выделения пособий является сделать жизненную среду более привлекательной и повысить качество жизни посредством развития активности местного сообщества и деятельности некоммерческих объединений.

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