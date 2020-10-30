"Кризис не должен ударить по рождаемости": меняется система начисления родительского пособия

По новому закону в течение трёх последующих лет при начислении родительского пособия не будет учитываться обусловленный пандемией период, когда родитель был зарегистрирован в Эстонской кассе по безработице в качестве безработного. Министр народонаселения желает представить проект о поправках к закону правительству уже в ноябре.

”Из-за коронавируса многие нынешние и будущие родители уже потеряли работу, в результате чего доход многих семей уменьшился. А поскольку родительское пособие начисляется на базе среднего дохода, облагаемого социальным налогом, безработица непосредственно влияет на размер данного пособия. Согласно законопроекту, в течение следующих трёх лет это пособие останется на уровне предшествовавшей статусу безработного средней зарплаты. В противном случае распространение коронавируса и его социально-экономические последствия заставили бы людей принимать вынужденные решения при планировании семьи — другими словами, отказываться от рождения ребёнка. Это подорвало бы чувство уверенности молодых семей в завтрашнем дне на долгие годы,” — пояснила Рийна Солман, добавив, что главная цель поправок — смягчить негативное влияние чрезвычайного положения и пандемии на демографическую ситуацию, чтобы семьи не отказывались от мысли родить ещё одного ребёнка или не откладывали это на неопределённый срок.

Законопроект ограничивается конкретным сроком и будет распространяться на родительские пособия, начисляемые в связи с рождением детей в период с 01.01.2021 по 31.12.2023. В случае родившихся в названный отрезок времени детей расчётный период родительского пособия в силу вызванного пандемией и экономическим спадом положения придётся на март этого года, когда было объявлено чрезвычайное положение, и на последовавший за этим период экономического спада. При определении срока действия изменений разработчики законопроекта руководствовались опытом предыдущего экономического кризиса, когда экономика восстанавливалась и рабочий охват приходил в норму в течение примерно трёх лет.