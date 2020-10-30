30.10.2020, 11:41

"Кризис не должен ударить по рождаемости": меняется система начисления родительского пособия

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EST 18
Vanem ja laps
Vanem ja lapsFoto: Anni Õnneleid

Правительство одобрило сегодня предложение министра народонаселения Рийны Солман изменить проект закона о семейных пособиях, обеспечив чувство уверенности в завтрашнем дне родителям, потерявшим из-за вспышки коронавируса работу, но планирующим в ближайшие годы прибавление в семье.

По новому закону в течение трёх последующих лет при начислении родительского пособия не будет учитываться обусловленный пандемией период, когда родитель был зарегистрирован в Эстонской кассе по безработице в качестве безработного. Министр народонаселения желает представить проект о поправках к закону правительству уже в ноябре.

”Из-за коронавируса многие нынешние и будущие родители уже потеряли работу, в результате чего доход многих семей уменьшился. А поскольку родительское пособие начисляется на базе среднего дохода, облагаемого социальным налогом, безработица непосредственно влияет на размер данного пособия. Согласно законопроекту, в течение следующих трёх лет это пособие останется на уровне предшествовавшей статусу безработного средней зарплаты. В противном случае распространение коронавируса и его социально-экономические последствия заставили бы людей принимать вынужденные решения при планировании семьи — другими словами, отказываться от рождения ребёнка. Это подорвало бы чувство уверенности молодых семей в завтрашнем дне на долгие годы,” — пояснила Рийна Солман, добавив, что главная цель поправок — смягчить негативное влияние чрезвычайного положения и пандемии на демографическую ситуацию, чтобы семьи не отказывались от мысли родить ещё одного ребёнка или не откладывали это на неопределённый срок.

Законопроект ограничивается конкретным сроком и будет распространяться на родительские пособия, начисляемые в связи с рождением детей в период с 01.01.2021 по 31.12.2023. В случае родившихся в названный отрезок времени детей расчётный период родительского пособия в силу вызванного пандемией и экономическим спадом положения придётся на март этого года, когда было объявлено чрезвычайное положение, и на последовавший за этим период экономического спада. При определении срока действия изменений разработчики законопроекта руководствовались опытом предыдущего экономического кризиса, когда экономика восстанавливалась и рабочий охват приходил в норму в течение примерно трёх лет.

Министр народонаселения Рийна Солман надеется, что к концу отпуска по уходу за ребёнком новоиспечённых родителей экономика и рабочие места восстановятся и родители детей смогут вновь активно включиться в трудовую жизнь, будучи к тому времени богаче на одного или даже нескольких малышей. ”Это — реальная возможность извлечь из вызванной кризисом безработицы пользу для семьи,” — отметила Рийна Солман.

Кроме принятых на учёт в качестве безработных, законопроект касается ещё и тех родителей детей с особыми потребностями, которые в период чрезвычайного положения находились в не оплачиваемом работодателем отпуске и кому государство в то время выплачивало пособие родителя ребёнка с особыми потребностями.

При назначении родительского пособия Департамент социального страхования получает данные о безработном состоянии ходатайствующего о пособии в порядке автоматического обмена информацией от Эстонской кассы по безработице, так что родителю ребёнка не надо самому обращаться с соответствующим заявлением.

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