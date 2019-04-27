Критиковавший EKRE журналист покидает ERR: меня не увольняли, но дали выбрать между самоцензурой и уходом

"Я был ведущим передачи "Olukorrast riigis" более четырех лет. В те годы, когда Партия реформ возглавляла правительство, на меня как ведущего ни разу не оказывали давление, какой бы острой ни была мой критика. То же самое могу сказать о последующем правительстве Центристской партии", — подчеркнул Лобьякас.

По его словам, после выборов что-то изменилось: "Стали поступать сигналы, что критика в адрес создающейся коалиции слишком острая и непозволительно пытается повлиять на политику. Критиковали подбор слов, рекомендовали интеллигентные эвфемизмы и уклончивые высказывания. Требовали меньше освещения с напором, большего внимания программе нового правительства вместо недостойных личностей и идей. Подчеркивали важность "сбалансированности". По логике последнее могло означать только то, что наряду с EKRE следовало бы либо найти расистов, антисемитов и неонацистов и в других партиях — либо в случае их отсутствия вообще не касаться ценностной темы".

"Когда разговор дошел до того, что мне было бы полезно самому в интересах своего душевного здоровья взять паузу на пару месяцев, чтобы со мной не произошло такого, как произошло с перегоревшими господином X и господином Y, я понял, что конец недалек и его откладывание только продлевает коллективные мучения причастных", — заявил Лобьякас.