27.04.2019, 11:51

Критиковавший EKRE журналист покидает ERR: меня не увольняли, но дали выбрать между самоцензурой и уходом

 (22)
rus.delfi.ee
EST 6
Häirekesksue meediaüritus
Ahto LobjakasFoto: Jaanus Lensment

Ведущий передач "Olukorrast riigis" и "Achtung: Lobjakas" на Raadio 2 Эстонского национального телерадиовещания (ERR) Ахто Лобьякас, об уходе которого с радио стало известно вчера вечером, написал сегодня в соцсети, что его не увольняли, но дали выбрать между самоцензурой и уходом.

"Я был ведущим передачи "Olukorrast riigis" более четырех лет. В те годы, когда Партия реформ возглавляла правительство, на меня как ведущего ни разу не оказывали давление, какой бы острой ни была мой критика. То же самое могу сказать о последующем правительстве Центристской партии", — подчеркнул Лобьякас.

По его словам, после выборов что-то изменилось: "Стали поступать сигналы, что критика в адрес создающейся коалиции слишком острая и непозволительно пытается повлиять на политику. Критиковали подбор слов, рекомендовали интеллигентные эвфемизмы и уклончивые высказывания. Требовали меньше освещения с напором, большего внимания программе нового правительства вместо недостойных личностей и идей. Подчеркивали важность "сбалансированности". По логике последнее могло означать только то, что наряду с EKRE следовало бы либо найти расистов, антисемитов и неонацистов и в других партиях — либо в случае их отсутствия вообще не касаться ценностной темы".

"Когда разговор дошел до того, что мне было бы полезно самому в интересах своего душевного здоровья взять паузу на пару месяцев, чтобы со мной не произошло такого, как произошло с перегоревшими господином X и господином Y, я понял, что конец недалек и его откладывание только продлевает коллективные мучения причастных", — заявил Лобьякас.

Как передает rus.err.ee, главный редактор Raadio 2 Кристо Раясааре также накануне подтвердил, что Лобьякаса никто не увольнял.

"Я не увольнял Ахто Лобьякаса. Ахто будет вести передачу "Olukorrast riigist" до конца сезона, в последний раз он выйдет в эфир 2 июня. Его вторая передача - "Achtung! Lobjakas" на это лето не планировалась в соответствии с заключенным в прошлом году договоренностью", - пояснил вчера Раясааре.

Он добавил, что Лобьякас успешно вел передачу "Olukorrast riigis" в течение четырех лет без продолжительных пауз.

"Вчера я говорил с ним о лете, возможном отпуске. Выразил ему свою поддержку в это напряженное время, когда он вынужден жить под градом непрекращающихся нападок. Ахто решил вести передачу до конца сезона, а потом не просто отдохнуть, а закончить. Почему он принял такое решение, может прокомментировать он сам. Я очень рад тому, что Ахто проработал на Raadio 2 так долго. Он остроумный, яркий и находчивый ведущий", - сказал Раясааре.

Читайте также: