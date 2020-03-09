Критика бюджетной политики и пенсионной реформы: спецкомиссия ознакомилась с отчетом Еврокомиссии об Эстонии

По словам председателя комиссии Юргена Лиги, доклад стал более критичным в оценке Эстонии. Он отметил, что к привычной критике в адрес недочетов Эстонии в последние годы добавились две другие важные темы.

”Во-первых, нас упрекают в неадекватности бюджетной политики. В том, что на пике экономического цикла внезапно оказались государственные расходы, бюджет доведен до дефицита и стал процикличным, — сказал Лиги. — Последним по времени является замечание относительно перевода второй ступени пенсионной системы на добровольную основу. Согласно докладу, это приведет к сокращению пенсий и к рискам для бюджета и экономики”. Кроме того, старение населения ставит под угрозу стабильность пенсионной системы и системы здравоохранения.

В докладе отмечается, что нехватка квалифицированной рабочей силы уже оказывает давление на конкурентоспособность предприятий и рост производительности. В качестве наиболее серьезных проблем выделяются недостаточное финансирование здравоохранения, невозможность удовлетворить потребность в медицинских услугах в связи с нехваткой медицинского персонала, недостаточное инвестирование в научную и исследовательскую деятельность и низкий уровень наукоемких инноваций в сфере предпринимательства. Следуя духу времени, в докладе также отмечаются высокая энерго- и углеродоемкость экономики и упор на сланец.

В сегодняшнем заседании приняли участие сотрудники представительства Европейской комиссии в Эстонии и Государственного контроля.