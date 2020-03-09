09.03.2020, 15:55

Критика бюджетной политики и пенсионной реформы: спецкомиссия ознакомилась с отчетом Еврокомиссии об Эстонии

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Критика бюджетной политики и пенсионной реформы: спецкомиссия ознакомилась с отчетом Еврокомиссии об Эстонии
Foto: Oliver Tsupsman

Сегодня состоялось открытое заседание специальной комиссии Рийгикогу по контролю государственного бюджета, на котором планировалось обсудить доклад Европейской комиссии по Эстонии за первое полугодие 2020 года.

По словам председателя комиссии Юргена Лиги, доклад стал более критичным в оценке Эстонии. Он отметил, что к привычной критике в адрес недочетов Эстонии в последние годы добавились две другие важные темы.

”Во-первых, нас упрекают в неадекватности бюджетной политики. В том, что на пике экономического цикла внезапно оказались государственные расходы, бюджет доведен до дефицита и стал процикличным, — сказал Лиги. — Последним по времени является замечание относительно перевода второй ступени пенсионной системы на добровольную основу. Согласно докладу, это приведет к сокращению пенсий и к рискам для бюджета и экономики”. Кроме того, старение населения ставит под угрозу стабильность пенсионной системы и системы здравоохранения.

В докладе отмечается, что нехватка квалифицированной рабочей силы уже оказывает давление на конкурентоспособность предприятий и рост производительности. В качестве наиболее серьезных проблем выделяются недостаточное финансирование здравоохранения, невозможность удовлетворить потребность в медицинских услугах в связи с нехваткой медицинского персонала, недостаточное инвестирование в научную и исследовательскую деятельность и низкий уровень наукоемких инноваций в сфере предпринимательства. Следуя духу времени, в докладе также отмечаются высокая энерго- и углеродоемкость экономики и упор на сланец.

В сегодняшнем заседании приняли участие сотрудники представительства Европейской комиссии в Эстонии и Государственного контроля.

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