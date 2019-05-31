”Кристофер Нолан мог бы выбрать любую страну, но выбрал нашу”. Съемки голливудского блокбастера выведут Эстонию на мировую киноарену

Сепп говорит, что даже она в курсе всего лишь двух локаций из 13 возможных. ”Одна из них и самая масштабная — это Лаагна теэ, где, насколько я знаю, Нолан планирует снимать четыре недели. На это время дорога будет закрыта для движения в обе стороны”, — рассказывает она и добавляет, что фильмы Нолана всегда окутаны флером тайны, поэтому вся имеющаяся сейчас информация — на уровне слухов. О сюжете картины также известно немного.

По мнению Сепп, несмотря на возможное закрытие Лаагна теэ и некоторые неудобства в связи со съемками в центре города, на вещи следует смотреть шире: ”Этот проект принесет в Эстонии очень много денег. Мы говорим о десятках миллионах евро”.

”Нолан привлечет наших кинодеятелей. Также на массовку зарегистрировалось 12 000 человек. Они будут участвовать в разные дни и получат за это плату”. Кроме закадрового персонала, по данным Сепп, в картине будет задействовано и несколько десятков эстонских актеров.

”Это радость для нас всех, — говорит она. — Представляете, скоро мы сможем посмотреть в кино такой масштабный фильм и сказать, что это снято в Эстонии! Смотрите, вот этот дом я знаю!”.

Сепп отмечает, что часто киностудии хотят снимать в Эстонии, но Эстония представляется в картине как другая страна. ”У нас очень много запросов. У нас хотели снимать Германию или, например, корейцы снимали здесь Европу. Но как Эстония мы в рамках программы Film Estonia еще не фигурировали”, — говорит она и добавляет, что в фильме Нолана будет упоминаться именно Эстония.

Сепп говорит, что за рубежом представляет Эстонию как место, которое большинство еще для себя не открыло, но в котором прячется многое: best kept secret. Не исключено, что после выхода фильма на экраны в Эстонию потянутся туристы, которые захотят посмотреть на место, где он снимался. Также не исключено, что у нас захотят снимать и другие именитые режиссеры.

При этом, по словам Сепп, прием высоких гостей является своего рода вызовом. ”Самое худшее, что может произойти, это если они уедут и скажут, что да, мы получили локацию, но не надо ездить в Эстонию, там очень плохо, они не хотят, чтобы к ним приезжали”, — рассуждает Сепп.