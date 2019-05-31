31.05.2019, 11:29

”Кристофер Нолан мог бы выбрать любую страну, но выбрал нашу”. Съемки голливудского блокбастера выведут Эстонию на мировую киноарену

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Лийна Канарбик
Лийна Канарбик
EST
”Кристофер Нолан мог бы выбрать любую страну, но выбрал нашу”. Съемки голливудского блокбастера выведут Эстонию на мировую киноарену
Christopher Nolani filmi „Tenet” võtted algavad Eestis juba paari nädala pärast. Kuigi võttepaiku hoitakse saladuses, võib arvata, et linnahall, mille ümber käib varjamatult vilgas tegevus, on üks neist.Foto: Oliver Tsupsman

”Кристофер Нолан мог бы выбрать любую страну, но он приедет именно в нашу маленькую Эстонию”, — говорит директора Института кинематографии Эдит Сепп.

”Нам больше не придется объяснять, где находится Эстония или Талллинн, так как это будет огромная кампания для нашего имиджа”, — передает ее слова Eesti Päevaleht.

Все произошло весной. Нолан и его команда искали место для съемок в северных странах, но не нашли. ”Они посмотрели старые фильмы, снятые в Эстонии в 1990-х годах, и решили обратить внимание на нас”, — продолжает Сепп. Она говорит, что институт в рамках программы Film Estonia уже три года занимается привлечением зарубежных производителей и крупных студий. Переговоры велись как с Universal и Warner Bros, так и с HBO. ”Это долгий процесс. Мы ездим, представляем себя, создаем имидж. Это не происходит так, что кто-то просыпается утром и решает выбрать для своего проекта Эстонию”, — смеется она.

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Переговоры и поиск мест для съемок происходили достаточно было. На данный момент уже идет подготовка нескольких локаций, при этом точные места общественности пока неизвестны. Суета наблюдается, например, возле горхолла, но пока официально неизвестно, связано ли это со съемками.

Сепп говорит, что даже она в курсе всего лишь двух локаций из 13 возможных. ”Одна из них и самая масштабная — это Лаагна теэ, где, насколько я знаю, Нолан планирует снимать четыре недели. На это время дорога будет закрыта для движения в обе стороны”, — рассказывает она и добавляет, что фильмы Нолана всегда окутаны флером тайны, поэтому вся имеющаяся сейчас информация — на уровне слухов. О сюжете картины также известно немного.

По мнению Сепп, несмотря на возможное закрытие Лаагна теэ и некоторые неудобства в связи со съемками в центре города, на вещи следует смотреть шире: ”Этот проект принесет в Эстонии очень много денег. Мы говорим о десятках миллионах евро”.

”Нолан привлечет наших кинодеятелей. Также на массовку зарегистрировалось 12 000 человек. Они будут участвовать в разные дни и получат за это плату”. Кроме закадрового персонала, по данным Сепп, в картине будет задействовано и несколько десятков эстонских актеров.

”Это радость для нас всех, — говорит она. — Представляете, скоро мы сможем посмотреть в кино такой масштабный фильм и сказать, что это снято в Эстонии! Смотрите, вот этот дом я знаю!”.

Сепп отмечает, что часто киностудии хотят снимать в Эстонии, но Эстония представляется в картине как другая страна. ”У нас очень много запросов. У нас хотели снимать Германию или, например, корейцы снимали здесь Европу. Но как Эстония мы в рамках программы Film Estonia еще не фигурировали”, — говорит она и добавляет, что в фильме Нолана будет упоминаться именно Эстония.

Сепп говорит, что за рубежом представляет Эстонию как место, которое большинство еще для себя не открыло, но в котором прячется многое: best kept secret. Не исключено, что после выхода фильма на экраны в Эстонию потянутся туристы, которые захотят посмотреть на место, где он снимался. Также не исключено, что у нас захотят снимать и другие именитые режиссеры.

При этом, по словам Сепп, прием высоких гостей является своего рода вызовом. ”Самое худшее, что может произойти, это если они уедут и скажут, что да, мы получили локацию, но не надо ездить в Эстонию, там очень плохо, они не хотят, чтобы к ним приезжали”, — рассуждает Сепп.

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