10.06.2019, 09:44

Кристина Оюланд подтверждает: Партия народного единства хочет объединиться с EKRE

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rus.delfi.ee
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Кристина Оюланд подтверждает: Партия народного единства хочет объединиться с EKRE
Foto: Priit Simson

Партия народного единства (RÜE)вчера провела конгресс, где в качестве политической темы на повестке дня была белая эмиграция. Говорили и о возможном объединении с Эстонской консервативной народной партией (EKRE).

Конгресс RÜE поддерживает начало консультаций с EKRE для объединения партий. Одновременно говорили о том, что в связи с ростом связанных с массовой иммиграцией проблем в Европе заметен переезд западных европейцев в Эстонию.

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