10.06.2019, 09:44
Кристина Оюланд подтверждает: Партия народного единства хочет объединиться с EKRE(20)
Партия народного единства (RÜE)вчера провела конгресс, где в качестве политической темы на повестке дня была белая эмиграция. Говорили и о возможном объединении с Эстонской консервативной народной партией (EKRE).
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