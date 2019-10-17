Кристина Каллас: в XXI веке мы считаем двуязычных детей проблемой? Надеюсь, это просто ошибка

"Выработанная в XXI веке наисвежайшая государственная программа детсадовского обучения гласит, что двуязычные и многоязычные семьи явяются проблемой!" - выражает удивление Каллас и приводит дословно содержание соответствующей статьи программы.

"Дву- и многоязычные семьи с точки зрения развития детской речи являются общемировой проблемой. Нагрузка на мозг у них больше и такие дети начинают говорить позже. Такая языковая среда подходит для детей со здоровой и крепкой нервной системой" (ст.40)

"Я искренне надеюсь, что такая формулировка - оплошность и ее исправят. Научные исследования не подтверждают этого, а скорее показывают обратные результаты: в отдаленной перспективе у двуязычных детей развитие речевых и когнетивных навыков лучше, чем у моноязычных. Да, некоторые (обратите внимание - некоторые, не все) многоязычные дети могут начать говорить позже, но это же, безусловно, не проблема! Это не задержка в развитии речи. Некоторые моноязычные дети тоже начинают разговаривать позже", - считает Каллас.