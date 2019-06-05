Кристина Каллас: в случае кризиса ничего хорошего ни Эстонию, ни Ида-Вирумаа не ждет

”Это ни для кого не было сюрпризом: ни для политиков, ни для сланцевого сектора. Государство знало, политики знали, руководители предприятий знали. Но откладывали решение проблем.

Научно обоснованного плана по выходу из сланцевой энергетики не составлено, в альтернативные сферы экономики для предотвращения социального кризиса не вкладывали. Лишь у считанных политиков было желание заниматься проблемами региона.

То, что будет происходить, если в самом деле случится кризис, до конца предсказать нельзя, но ничего хорошего ни государство, ни Ида-Вирумаа не ждет, не говоря уже о сокращаемых работниках.

Работники энергетического сектора составляют наиболее образованную и высокооплачиваемую группу населения. Если они уедут, то эффект будет не только в том, что останется мало квалифицированных рабочих для нынешних предприятий, но и в будущем будет труднее привлечь в регион инвесторов и предпринимателей для развития новых отраслей производства.

Сейчас предпринимать что-то поздно, Но лучше поздно, чем никогда. Поэтому правительство нужно в быстром порядке браться за работу: разрабатывать долгосрочную стратегию развития Ида-Вирумаа и выстраивать планы инвестиций", — пишет политик в EP.