Кристина Каллас: празднование 9 мая — это первое дело, которое надо поменять русским в Эстонии

Результаты последних интеграционных исследований показывают, что эстонцы готовы привлекать русских к общественной жизни страны и к развитию экономики, но не готовы привлекать к участию в политической жизни и доверять принятие политически значимых решений. Кристина считает, что низкий уровень доверия к русским жителям Эстонии до сих пор связан со страхом государственной безопасности.

”У русских есть потенциал того, что Россия может их использовать в своих интересах, это то, как мыслят эстонцы, в чем они чувствуют страх”, — комментирует Каллас результаты исследований интеграционных мониторингов. ”Там есть вопрос о том, как вы относитесь к тому, что следующим премьер-министром Эстонии становится эстонский русский. У эстонцев очень четкое, негативное отношение к этому. Больше 50% эстонцев говорит — категорически нет!” — приводит пример Кристина.

На вопрос ведущих, как это можно решить или исправить, Кристина отвечает: ”К сожалению, российское руководство не помогает снижению этого страха, когда Россия начинает развивать политику соотечественников, когда Путин выступает с речью и относит русскоязычных людей в Эстонии к ”нашей нации и нашему русскому миру”, то эстонцы реагируют негативно: ”как я могу доверять, если это их человек”.

Кристина считает, что русскоязычной общине в Эстонии надо отойти от России.

”Празднование 9 мая — это первое дело, которое надо поменять. Потому что это то, что в сознании эстонцев автоматически связывает вас с Россией.” — предлагает Каллас. При этом Кристина не считает, что нужно запретить праздник 9 мая, а сделать его личным, семейным праздником, где чтят память погибших родственников.

”Мы празднуем 9 мая, как российский праздник, политические праздники Российской Федерации, если русские их здесь справляют, то для эстонцев это сразу ”пятая колонна”, но если русские празднуют это как семейный праздник, всё в порядке.” — объясняет она проблему.

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Sreda cast — это русскоязычный подкаст об обществе и культуре Эстонии, с которой житель нашей страны соприкасается ежедневно. В Sreda cast ведущие с гостями обсуждают актуальные события в мире в формате разговорного шоу. У нас есть место политике, науке, философии, культуре, юмору, книгам и просто жизни. В шоу мы приглашаем людей самых разных профессий, возрастов и взглядов. Мы задаем им простые, но актуальные вопросы о том, что нас интересует, беспокоит и окружает.