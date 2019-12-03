Кристина Каллас о результатах PISA: умные ребята из России, Украины, Беларуси могут приехать учиться в наши русские гимназии(39)
"Эстонские русские школы — лучшие русскоязычные школы в мире! Вот как я сегодня читаю новость о результатах PISA. Если такая маленькая страна способна дать одинаково хорошее образование на одном из крупнейших языков мира, то этим можно гордиться! Сделаем из этого наше преимущество", — комментирует председатель партии "Ээсти 200" Кристина Каллас опубликованные сегодня результаты свежего исследования PISA, согласно которым Эстония на пятом месте во всей Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и на первом месте среди стран Европы.
В Краснодарском крае мать избила своего 7-летнего сына
Отделка стен под мрамор венецианской штукатуркой
В Баварии не согласны с результатами голосования за Золотой мяч
Второклассница покончила с собой из-за взрослого мужчины