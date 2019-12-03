Кристина Каллас о результатах PISA: умные ребята из России, Украины, Беларуси могут приехать учиться в наши русские гимназии

"В мире есть сотни тысяч молодых людей, которые хотели бы получить такое же хорошее образование, какое мы даем здесь своей молодежи — давайте использовать эту возможность и привлечем их в Эстонию. Умные ребята из России, Украины, Беларуси могут приехать учиться в наши гимназии, эффективно выучить эстонский язык, получить очень хорошее образование, учиться в наших университетах и внести свой вклад в развитие нашего богатства. Русские гимназии имеют здесь сильное преимущество", — считает Каллас.

"Сингапур делает это годами — каждый год они принимают на учебу в свои гимназий сотни умных молодых людей через очень жесткий конкурс. Самые умные мозги азиатского региона стекаются в Сингапур, потому что они хотят иметь успешное будущее. А после выпуска они остаются в стране, строят новые фирмы, преподают в университетах и школах. Наш бренд такой же сильный, как сингапурский, и нам нужно, чтобы он работал на наше будущее", — подчеркивает политик.