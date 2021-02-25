25.02.2021, 18:12

Кристина Каллас о нападках EKRE: какое кому дело, на каком языке общаются мои близкие?


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Kristina Kallas
Kristina KallasFoto: Kiur Kaasik

Партия Eesti 200 сообщила вчера, что взвешивает возможность подать в суд на Эстонскую консервативную народную партию (EKRE), так как последняя опубликовала на своем портале Uued Uudised порочащую родителей лидера партии Кристины Каллас информацию. Сегодня свою оценку произошедшему дала сама Каллас.

"Атака, предпринятая в день рождения Эстонской Республики на мать и отца председателя Eesti 200 в печатном органе EKRE и в их группах в социальных сетях, является жестокой и беспрецедентной", — сказано в заявлении партии.

"Очернением членов семьи и личными атаками EKRE перешла всякие границы, и Eesti 200 намерена бороться против этого, используя все законные возможности, вплоть до обращения в суд".

По словам члена правления Eesti 200 Лаури Хуссара, в опубликованном в Uued Uudised тексте родителей Кристины Каллас связывали с Интердвижением и коммунистической партией.
В четверг в социальных сетях выступила Кристина Каллас.

"Вчера в социальных сетях и новостном портале EKRE была подлая словесная атака, направленная против меня и самых близких мне людей. Одно дело, что публикация не отвечает истине. Ни то, что мои родители были членами коммунистической партии или входили в Интердвижение, не говоря уже о том, чтобы принимать активную деятельность в этих организациях.

Мои мать и отец — самые обычные жители Эстонии, которые вырастили двух граждан Эстонии и сейчас поддерживают всеми силами воспитание шести внуков. Со своими внуками моя мама говорит на эстонском языке, хотя я сами хотела, чтобы она говорила по-русски. Другое дело, разве вообще это дело EKRE или Трийн Терамяэ, на каком языке я и мои близкие общаются со своей мамой и на какими языками моя мама владеет или не владеет.

Нам вместе нужно бороться за эстонскую политическую культуру и вариант "ах, не обращай внимания" мне не подходит.

Я считаю, что распускающие ложь и клевету люди, делающие это злонамеренно, должны за свои слова отвечать", — написала она.

Интердвижение (Интернациональное движение рабочих ЭССР) — политическое движение и организация в Эстонской ССР, которое в 1989 — 1991 годах выступало против эстонского движения за независимость.

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