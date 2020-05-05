Кристина Каллас — о добровольных выпускных экзаменах: общество и университеты будут еще долго бороться с ”коронарными” выпускниками

"В этом году в основных школах не будет экзаменов, и можно просто получить аттестат, который должен иметь положительные оценки. Это более или менее можно понять.

Но со средней школой вся эта ситуация кажется очень запутанной. Легче всего сказать, что сдача экзаменов будет добровольной. Я представляю себе множество обрадованных молодых людей, которые погрузились в обмен сообщениями со своими друзьями. И представляю родителей, которые в ужасе прочитали новости и начали записываться на курсы по убеждению. В результате у нас будет целая плеяда молодых людей, которые решили отложить сдачу экзаменов на будущее (о, как легко принять такое решение в этом возрасте, я помню!), но это будущее имеет тенденцию ускользать от настоящего сегодня. Общество и университеты будут бороться еще около десяти лет с теми ”коронарными” выпускниками, у которых, как-бы, есть аттестат о среднем образовании, но без государственных экзаменов. Эта молодежь позже захочет двигаться дальше, и мы сможем наблюдать все виды хитростей и исключений, и не факт, что сможем оценить их объективно. Главный риск этой ситуации состоит в том, что выпуск этого года в основном останется только со средним образованием.

За последний месяц было много ожиданий и недоговоренностей от Министерства образования, и принятие половинчатого решения по вопросу, которое является сутью сегодняшнего объявления, создает еще большую путаницу.

Необходимо четкое решение, чтобы оно было понятно и применимо одинаково ко всем. В принципе, свобода самоопределения хороша, если она не противоречит правилам окончания средней школы и ответственности взрослых перед детьми", — считает Каллас.

Ранее правительство одобрило предложение министра образования и науки Майлис Репс, согласно которому в этом году в основной школе экзаменов не будет, а государственные экзамены в гимназии не являются обязательными — гимназию можно будет закончить и не сдавая госэкзамены.