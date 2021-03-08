Кристина Каллас: незамедлительно нужно закрыть на две недели всё, включая детские сады

"14 смертей за сутки означает 100 смертей - за неделю и 400 - за месяц! Это те смерти, которых можно было избежать", - считает она.

По мнению Кристины Каллас, в случае смертности от коронавируса, как и при погибших на дорогах, число жертв зависит от нашего поведения. "Люди умирают оттого, что мы не меняем своего поведения", - говорит она и призывает всех оставаться дома и тем самым защитить своих близких, друзей и знакомых.

Каллас призывает как можно скорее заменить правительственную стратегию "держать всё по возможности открытым" режимом чрезвычайной ситуации высшего уровня. Что предполагает остановку всей деятельности (школ, детских садов, магазинов, ресторанов и кафе) по меньшей мере на две следующие недели.

Для возмещения экономического ущерба (как предприятиям, так и семьям, чья работа пострадает из-за того, что придется сидеть дома с детьми) нужно сформировать кризисный пакет.

"Каждый день сейчас на счету. Если мы промедлим и не примем решения в надежде, что всё пройдет, это будет безответственно", - считает лидер Eesti 200.

Кристина Каллас критикует правительство за отсутствие оперативного антикризисного плана.

"Пускай правительство возьмет пример хотя бы с Новой Зеландии, где для оперативного руководства уже год назад был создан план с четырьмя уровнями опасности".

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!