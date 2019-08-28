Кристина Каллас: наше государство вообще хочет, чтобы здешние жители владели эстонским?

По словам Каллас, цифры, исследования и практика показывают другое, теперь это подтвердил и аудит Госконтроля. Желание есть, но возможностей, в том числе и у государства, гораздо меньше.

"Это не означает, что все до единого не владеющие эстонским языком люди страстно желают учить эстонский. Большая часть хочет, меньше тех, кто имеет желание, но не делает реальных шагов, еще некоторая часть равнодушна, есть и те, кто зол и испытывает к эстонскому языку негативные эмоции. Исследование 2018 года показало, что у нас почти 100 000 людей, которым нужно обучение языку, и большая часть из них, по крайней мере исходя из их слов, готова учиться", — пишет Каллас.

В то же время государство может в лучшем случае гарантировать до 6 000 учебных мест. Общеизвестно, что предлагаемые Фондом интеграции места заполняются за 45 минут!

Кристину Каллас немного удивляет высказывание Министерства образования о том, оно готово взять на себя руководящую роль в этом процессе. А кто же, как не это министерство занималось десятилетиями обучением эстонскому языку взрослых? — спрашивает Каллас.

"Этот аудит касается очень важного вопроса Эстонской государственности: мы в силах добиться того, чтобы в этой стране по-эстонски говорили все люди, кто считает ее своей родиной? Чтобы через язык у них была возможность участвовать в общественной жизни, действовать на рынке труда и чувствовать себя частью чего-то большего, чье имя — Эстония", — добавляет политик.