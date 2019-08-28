28.08.2019, 17:41

Кристина Каллас: наше государство вообще хочет, чтобы здешние жители владели эстонским?

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rus.delfi.ee
EST
Кристина Каллас: наше государство вообще хочет, чтобы здешние жители владели эстонским?
Jaanus Lensment

Как пишет в газете Eesti Päevaleht председатель партии Eesti 200 Кристина Каллас, опубликованные сегодня результаты аудита Госконтроля показывают несостоятельность звучащего время от времени мнения, что неэстонцы не хотят учить государственный язык, что у них нет мотивации.

По словам Каллас, цифры, исследования и практика показывают другое, теперь это подтвердил и аудит Госконтроля. Желание есть, но возможностей, в том числе и у государства, гораздо меньше.

"Это не означает, что все до единого не владеющие эстонским языком люди страстно желают учить эстонский. Большая часть хочет, меньше тех, кто имеет желание, но не делает реальных шагов, еще некоторая часть равнодушна, есть и те, кто зол и испытывает к эстонскому языку негативные эмоции. Исследование 2018 года показало, что у нас почти 100 000 людей, которым нужно обучение языку, и большая часть из них, по крайней мере исходя из их слов, готова учиться", — пишет Каллас.

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Кристину Каллас немного удивляет высказывание Министерства образования о том, оно готово взять на себя руководящую роль в этом процессе. А кто же, как не это министерство занималось десятилетиями обучением эстонскому языку взрослых? — спрашивает Каллас.

"Этот аудит касается очень важного вопроса Эстонской государственности: мы в силах добиться того, чтобы в этой стране по-эстонски говорили все люди, кто считает ее своей родиной? Чтобы через язык у них была возможность участвовать в общественной жизни, действовать на рынке труда и чувствовать себя частью чего-то большего, чье имя — Эстония", — добавляет политик.

Кристина Каллас задает важный вопрос, на который не видит положительного ответа: государство вообще сформулировало для себя ясные цели в обучении эстонскому языку?

"Разве где-то записано, что цель государства, к примеру, к 2040 году, чтобы все эстоноземельцы владели эстонским языком на каком-то определенном уровне? Такой четкой формулировки нет. В ведомственных программах лишь обозначены цифры, сколько людей и за какую сумму денег можно в текущем году отправить на курсы. Никто не исходит из цели и не высчитывает — сколько денег надо, чтобы цель была достигнута", — считает Каллас.

Отмечая заслуги ряда министерств и Фонда интеграции, которые проделали за 5 лет очень большую работу, чтобы расширить возможности для обучения эстонскому языку, в том числе через открытие Домов эстонского языка в Таллинне и Нарве, Каллас вносит предложение конкретизировать задачи.

"Давайте договоримся, что наша цель состоит в том, чтобы все до единого жители Эстонии владели бы эстонским. Мы знаем, что тех, кому нужна помощь — 100 000. Давайте составим основательный план для того, чтобы через 10, 20 или 25 лет, в зависимости от того, насколько быстро мы сможем двигаться, мы смогли бы себе сказать, что окончательно справились с одной проблем, которая досталась нам в наследство с советских времен", — пишет лидер партии Eesti 200.

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