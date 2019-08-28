Кристина Каллас: наше государство вообще хочет, чтобы здешние жители владели эстонским?

Кристина Каллас задает важный вопрос, на который не видит положительного ответа: государство вообще сформулировало для себя ясные цели в обучении эстонскому языку?
"Разве где-то записано, что цель государства, к примеру, к 2040 году, чтобы все эстоноземельцы владели эстонским языком на каком-то определенном уровне? Такой четкой формулировки нет. В ведомственных программах лишь обозначены цифры, сколько людей и за какую сумму денег можно в текущем году отправить на курсы. Никто не исходит из цели и не высчитывает — сколько денег надо, чтобы цель была достигнута", — считает Каллас.
Отмечая заслуги ряда министерств и Фонда интеграции, которые проделали за 5 лет очень большую работу, чтобы расширить возможности для обучения эстонскому языку, в том числе через открытие Домов эстонского языка в Таллинне и Нарве, Каллас вносит предложение конкретизировать задачи.
"Давайте договоримся, что наша цель состоит в том, чтобы все до единого жители Эстонии владели бы эстонским. Мы знаем, что тех, кому нужна помощь — 100 000. Давайте составим основательный план для того, чтобы через 10, 20 или 25 лет, в зависимости от того, насколько быстро мы сможем двигаться, мы смогли бы себе сказать, что окончательно справились с одной проблем, которая досталась нам в наследство с советских времен", — пишет лидер партии Eesti 200.
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