Кристина Каллас: Марту Хельме не место в правительстве Эстонии

"У нас правительство школьных дразнил. Март Хельме уже несколько раз доказывал, что он не является руководителем, уважающим и ценящим всех жителей Эстонии. Слова Хельме задевают меня и многих в Эстонии, и ему не место в эстонском правительстве. Моя Эстония - это не страна, которая дразнит меньшинства и унижается человеческое достоинство. Я не для того стояла в Балтийской цепи, чтобы построить государство, руководители которого отправляют своих людей из страны.

Юри Ратас, не сей раз ты, по моему мнению, не можешь ограничиться лишь выговором. Ты сказал, что вы договорились, что будете представлять всех эстоноземельцев, будете двигать вперед Эстонию, члены которой чувствуют себя защищенно. Я очень поддерживаю тебя в этих принципах, поэтому ты должен сейчас взять ответственность и делом вступиться за всех эстоноземельцев. Защищай свои слова и закрепленные в Конституции Эстонии ценности на сей раз до конца", - написала Каллас в социальных сетях.