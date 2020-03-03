Кристина Каллас критикует работу Рийгикогу и готова вновь вывесить нашумевшие плакаты

В интервью ERR она заявила, что высокообразованные депутаты Рийгикогу получают высокую зарплату, но результат работы 101 человека — это один плохо подготовленный закон в месяц, пишет RusErr.

Кристина Каллас также вновь высказалась на тему школьного образования. Политик по-прежнему уверена в том, что эстонские и русские дети с первого класса должны учиться вместе, а действующая система приводит общество к географической сегрегации и геттоизации. В январе 2019 года по инициативе "Эстонии 200" на остановке Хобуяма в центре Таллинна появились плакаты, которые делили эстонцев и русских по национальному признаку. Тогда это привело к падению рейтинга партии, но, как говорит Кристина Каллас, сегодня она бы вновь вывесила эти плакаты.

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