Кристина Каллас: имена отправителей писем с угрозами должны быть обнародованы

Тем не менее, она считает, что эти письма должны быть показаны общественности и их надо обсуждать: "Их становится все больше, чувство безнаказанности усиливается. Это зашло уже слишком далеко. Нужно снять с этих людей анонимность, это, надеюсь, сработает".

Она отметила, что адресованные женщинам письма носят в основном сексуальный характер или в них критикуется внешность: "Считается, что, сказав что-то о ее внешности, можно сделать женщине больно".

Она рассказала, что чувство, когда она получала такие письма, было очень удручающим, как будто она была в чем-то виновата, и признала, что хотя от политика ждут, что он должен быть сильным, такие письма с употреблением ненормативной лексики делают его очень уязвимым.

Однако если письмо не ограничивается оскорблениями, а также содержит угрозу убийства, в таких случаях Каллас рекомендует обязательно обращаться в полицию, потому что есть множество примеров убийства политиков психически неуравновешенными людьми, вдохновленными идеологией правого толка.