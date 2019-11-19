19.11.2019, 10:30

Кристина Каллас: имена отправителей писем с угрозами должны быть обнародованы


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Kristina Kallas
Kristina KallasPriit Simson

Председатель партии "Ээсти 200" Кристина Каллас сказала в передаче "Ringvaate" на ETV, что ее почтовый ящик был полон неприятных и непристойных сообщений после того, как СМИ освещали ее участие в спорах по некоторым политическим темам, но до сих пор она игнорировала отправителей этих писем, отвечала лишь на аргументированные письма, даже если они изначально были злыми по тону, передает rus.err.ee.

Тем не менее, она считает, что эти письма должны быть показаны общественности и их надо обсуждать: "Их становится все больше, чувство безнаказанности усиливается. Это зашло уже слишком далеко. Нужно снять с этих людей анонимность, это, надеюсь, сработает".

Она отметила, что адресованные женщинам письма носят в основном сексуальный характер или в них критикуется внешность: "Считается, что, сказав что-то о ее внешности, можно сделать женщине больно".

Она рассказала, что чувство, когда она получала такие письма, было очень удручающим, как будто она была в чем-то виновата, и признала, что хотя от политика ждут, что он должен быть сильным, такие письма с употреблением ненормативной лексики делают его очень уязвимым.

Однако если письмо не ограничивается оскорблениями, а также содержит угрозу убийства, в таких случаях Каллас рекомендует обязательно обращаться в полицию, потому что есть множество примеров убийства политиков психически неуравновешенными людьми, вдохновленными идеологией правого толка.

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