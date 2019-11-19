Кристина Каллас: имена отправителей писем с угрозами должны быть обнародованы

Тем не менее, она считает, что эти письма должны быть показаны общественности и их надо обсуждать: "Их становится все больше, чувство безнаказанности усиливается. Это зашло уже слишком далеко. Нужно снять с этих людей анонимность, это, надеюсь, сработает".
Она отметила, что адресованные женщинам письма носят в основном сексуальный характер или в них критикуется внешность: "Считается, что, сказав что-то о ее внешности, можно сделать женщине больно".
Она рассказала, что чувство, когда она получала такие письма, было очень удручающим, как будто она была в чем-то виновата, и признала, что хотя от политика ждут, что он должен быть сильным, такие письма с употреблением ненормативной лексики делают его очень уязвимым.
Однако если письмо не ограничивается оскорблениями, а также содержит угрозу убийства, в таких случаях Каллас рекомендует обязательно обращаться в полицию, потому что есть множество примеров убийства политиков психически неуравновешенными людьми, вдохновленными идеологией правого толка.
СМИ: неизвестные жестоко избили капитана спецназа ФСБ в Москве
СК возбудила дело после гибели двух человек в яме с кипятком
Скоропостижная смерть Никиты Исаева: как это произошло
Облитая кислотой 20 лет назад модель рассказала о своей жизни