18.05.2020, 22:41

Кристина Каллас и EESTI 200 просят Рийгикогу отклонить предлагаемых коалицией кандидатов в Совет ERR

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Кристина Каллас, председатель партии
EST
Eesti 200 pressikonverents
Foto: Priit Simson

Председатель партии EESTI 200 Кристина Каллас распространила открытое письмо депутатам Рийгикогу, в котором дается оценка ситуации с назначением новых члевов Совета Национального телерадиовещания (ERR).

"Уважаемые члены Рийгикогу,

Завтра, 19 мая, Рийгикогу должен будет принять решение о том, утверждать или нет трех кандидатов, выдвинутых правящей коалицией, в качестве членов Совета ERR на должность экспертов. Правление EESTI 200 считает, что правительство недостаточно объяснило причины выдвижения конкретных кандидатов, а также то, как гарантируется независимость этих кандидатов и их достаточный экспертный уровень для работы в Cовете ERR. В связи с этим, EESTI 200 просит Рийгикогу отклонить это решение.

За последние 30 лет в истории успеха Эстонии важную роль играла журналистика, которая успешно справлялась с задачей балансирования, объединения и развития общества. Независимость общественного вещания Эстонии и его способность защищать плюралистическое мировоззрение, сыграли особенно важную роль в поддержании этого курса. Как следует из названия организации, в общественном вещании Эстонии должны быть представлены различные мнения и группы интересов. Независимость и плюрализм ERR должны защищаться его советом, органом, который определяет положения национального вещания. Сегодня Совет ERR состоит из представителей фракций Рийгикогу и четырех экспертов, назначаемых комиссией по культуре Рийгикогу.

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Мы с сожалением констатируем, что решением комиссии по культуре от 7 мая 2020 года три эксперта были избраны в Совет ERR только в результате внутренних соглашений правящей коалиции. Такой шаг никоим образом не соответствует принципам действия ERR или Закону о национальном телерадиовещании.

Закон гласит, что помимо политических групп в состав совета входят четыре признанных эксперта в области национального вещания. Это положение обязывает выбирать их, не основываясь на внутренних соглашениях правящей коалиции, а из лучших профессионалов.

Мы также считаем, что компетенция членов наблюдательного совета ERR не должна ограничиваться фактом того, что кандидат, получивший поддержку, провел опросы по вопросам достоверности информации в своем исследовательском учреждении. Признание экспертом в области национального вещания предполагает наличие более глубоких знаний, и вызывает сожаление тот факт, что комиссия по культуре Рийгикогу решила игнорировать это.

В течение многих лет Государственная канцелярия заказывала исследование надежности государственных учреждений, и ERR всегда был на самом высоком уровне. Это стало возможным благодаря независимости ERR и миссии защиты плюралистического мировоззрения. Сегодня мы видим, что сохранение этих постулатов попало под серьезнейший удар из-за политического торга, потому что никогда ранее в Совете ERR не было такого дисбаланса, и так очевидно не выдвигались представители правящей коалиции.

Мы призываем членов Рийгикогу исходить из Закона о национальном телерадиовещании, отклонить предложение комиссии по культуре Рийгикогу и найти в Совет ERR признанных экспертов в области деятельности ERR. Мы также предлагаем начать обсуждение вопроса о внесении поправок в Закон о национальном телерадиовещании, с тем, чтобы Совет ERR состоял в основном из экспертов, представляющих различные слои общества в целом.Пример ряда европейских стран наглядно демонстрирует, места ex officio в Совете ERR могут занимать различные организации гражданского общества.

Закон о национальном телерадиовещании, также нуждается в обновлении ряда других аспектов, в частности того, что касается необходимости обновления целей вещания, которые наряду с телевидением и радио, приобрели вызовы, связанные с дигитальной средой", — гласит текст письма.

Новые члены совета должны заменить экспертов Аугу Ууделеппа (он скончался 4 февраля), Пилле Пруулманн-Венгерфельдт, чьи полномочия истекают 26 мая, и Пааво Ныгене, который по собственному желанию покинул совет 1 мая. Коалиционные партии выдвинули в совет ориенталиста Пеэтера Эспака, журналиста Прийта Хыбемяги и экономиста Виктора Трасберга, которые представляют соответственно EKRE, "Отечество" и Ценстристскую партию.

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