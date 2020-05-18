Кристина Каллас и EESTI 200 просят Рийгикогу отклонить предлагаемых коалицией кандидатов в Совет ERR

"Уважаемые члены Рийгикогу,

Завтра, 19 мая, Рийгикогу должен будет принять решение о том, утверждать или нет трех кандидатов, выдвинутых правящей коалицией, в качестве членов Совета ERR на должность экспертов. Правление EESTI 200 считает, что правительство недостаточно объяснило причины выдвижения конкретных кандидатов, а также то, как гарантируется независимость этих кандидатов и их достаточный экспертный уровень для работы в Cовете ERR. В связи с этим, EESTI 200 просит Рийгикогу отклонить это решение.

За последние 30 лет в истории успеха Эстонии важную роль играла журналистика, которая успешно справлялась с задачей балансирования, объединения и развития общества. Независимость общественного вещания Эстонии и его способность защищать плюралистическое мировоззрение, сыграли особенно важную роль в поддержании этого курса. Как следует из названия организации, в общественном вещании Эстонии должны быть представлены различные мнения и группы интересов. Независимость и плюрализм ERR должны защищаться его советом, органом, который определяет положения национального вещания. Сегодня Совет ERR состоит из представителей фракций Рийгикогу и четырех экспертов, назначаемых комиссией по культуре Рийгикогу.

Мы с сожалением констатируем, что решением комиссии по культуре от 7 мая 2020 года три эксперта были избраны в Совет ERR только в результате внутренних соглашений правящей коалиции. Такой шаг никоим образом не соответствует принципам действия ERR или Закону о национальном телерадиовещании.

Закон гласит, что помимо политических групп в состав совета входят четыре признанных эксперта в области национального вещания. Это положение обязывает выбирать их, не основываясь на внутренних соглашениях правящей коалиции, а из лучших профессионалов.

Мы также считаем, что компетенция членов наблюдательного совета ERR не должна ограничиваться фактом того, что кандидат, получивший поддержку, провел опросы по вопросам достоверности информации в своем исследовательском учреждении. Признание экспертом в области национального вещания предполагает наличие более глубоких знаний, и вызывает сожаление тот факт, что комиссия по культуре Рийгикогу решила игнорировать это.