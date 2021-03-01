Кристина Каллас: государство — не нянька, чтобы уговаривать людей вакцинироваться. Нужна одна зеленая кнопка, а не excel-таблицы

"Данные собираются в excel в таблицы, которые затем э-мэйлами отправляются по ведомствам. Сотни образовательных учреждений по всей Эстонии составляют в excel таблицы, запрашивают как личные коды, так и телефонные номера и реальное место жительства.

Я не знаю причин, по которым нельзя было применить digilugu (digilugu.ee — Портал пациента — ред.) или дигитальную регистратуру для того, чтобы люди дали знать, готовы они вакцинироваться или нет, и где вслед за поставленной ими галочкой система свяжет эту информацию как с личным кодом, так и с семейным врачом.

Сегодня надо попросить всё население сообщить, готово ли оно сделать прививку, и для для этого нужна одна зеленая и одна красная кнопочка. В списках семейных врачей картинка появилась бы автоматически, без того, чтобы медсестры целыми днями обзванивали тысячи пациентов.

Государство не может же бесконечно быть нянькой и гоняться за людьми, которые не согласны сегодня бесплатно вакцинироваться. Для того, чтобы вакцины дошли как можно быстрее до максимально большого числа людей, неправильно тратить время и ресурсы на то, чтобы переубеждать тех, кто отказывается.

Если не хочешь бесплатную прививку сейчас, то в будущем возможность вакцинироваться тоже будет, только уже за плату. Предполагаю, что число противников заметно сократится", - написала в социальных сетях Каллас.