Кристина Каллас: если свести русских и эстонских детей в одной школе, будут проблемы

Школьник Роберт Лембер признался, что ему было очень трудно учиться в эстонской школе. Он закончил эстонский детский сад, и родители отдали его в эстонскую школу, но ребенок не выдержал и попросил перевести его к русским ребятам: "Со мной не общались. Я не понимал, что происходит. Чаще всего оставался один, потому что не мог подойти и попроситься играть со всеми", передает rus.err.ee.

"Да, эстонские дети не такие открытые, как русские, — подтвердил выпускник эстонской школы Эдгар Леннук. — Если ты сам не подойдешь и не проявишь инициативу, тебя никто не позовет. Нужно признать, что дети вообще очень жестоки, они могут смеяться, если ты сказал что-то неправильно, издеваться, я даже дрался. Но мы всегда пытались решить этот вопрос с учителями и директором, и вопрос снимался".