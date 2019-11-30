30.11.2019, 12:53

Кристина Каллас: если свести русских и эстонских детей в одной школе, будут проблемы

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Eesti 200 pressikonverents
Kristina KallasFoto: Priit Simson

Эстонцы холоднее и менее открыты для общения, чем русские, поэтому детям из разных общин так трудно находиться в одной школе, выяснилось в ходе обсуждения темы судьбы русской школы в Эстонии в студии ток-шоу "Своя правда" на ETV+.

Школьник Роберт Лембер признался, что ему было очень трудно учиться в эстонской школе. Он закончил эстонский детский сад, и родители отдали его в эстонскую школу, но ребенок не выдержал и попросил перевести его к русским ребятам: "Со мной не общались. Я не понимал, что происходит. Чаще всего оставался один, потому что не мог подойти и попроситься играть со всеми", передает rus.err.ee.

"Да, эстонские дети не такие открытые, как русские, — подтвердил выпускник эстонской школы Эдгар Леннук. — Если ты сам не подойдешь и не проявишь инициативу, тебя никто не позовет. Нужно признать, что дети вообще очень жестоки, они могут смеяться, если ты сказал что-то неправильно, издеваться, я даже дрался. Но мы всегда пытались решить этот вопрос с учителями и директором, и вопрос снимался".

Лидер партии "Эстония 200" (Eesti 200) Кристина Каллас согласилась, что если свести русских и эстонских детей в одной школе, будут проблемы. "Но они временные, и это нужно перетерпеть. Если же эти трудности не преодолеть, то они будут проявляться в будущем — в университете, на работе, в обществе", — сказала Каллас.

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