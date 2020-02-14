Кристийне отметит День независимости ЭР концертом
В следующий четверг, 20-го февраля в 18:00, Управа Кристийне организует праздничный концерт в честь 102-й годовщины провозглашения Эстонской Республики.
В следующий четверг, 20-го февраля в 18:00, Управа Кристийне организует праздничный концерт в честь 102-й годовщины провозглашения Эстонской Республики.
Мероприятие состоится в зале Центра производственного обучения, выступят Луиза Рыйвас и Ален Везико. Вход свободный.
По словам старейшины Кристийне Яануса Рийбе, на концерт приглашены все жители как Кристийне, так и других районов Таллинна, и вход по традиции бесплатный. ”Программа мероприятия в честь Дня независимости интересна и разнообразна, каждый сможет найти себе что-либо по душе. Поздравляю всех с наступающей годовщиной Эстонской Республики”, — сказал Рийбе.
Таллиннский центр производственного обучения находится по адресу б.Сыпрузе, 182.
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