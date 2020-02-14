Кристийне отметит День независимости ЭР концертом

Мероприятие состоится в зале Центра производственного обучения, выступят Луиза Рыйвас и Ален Везико. Вход свободный.

По словам старейшины Кристийне Яануса Рийбе, на концерт приглашены все жители как Кристийне, так и других районов Таллинна, и вход по традиции бесплатный. ”Программа мероприятия в честь Дня независимости интересна и разнообразна, каждый сможет найти себе что-либо по душе. Поздравляю всех с наступающей годовщиной Эстонской Республики”, — сказал Рийбе.

Таллиннский центр производственного обучения находится по адресу б.Сыпрузе, 182.