Кристер Парис: Белки попались в водочную западню Кылварта

В действительности, в первый раз хотел об этом написать еще Евгению Осиновскому, когда тот в стиле Михаила Горбачева начал борьбу с вином, водкой и пивом. Ну так же нельзя! Взять из арсенала политических инструментов один из самых дешевых и незамысловатых и начать этим набирать себе политический капитал.
Борьба с выдуманным чертом - это примитивный и беспроигрышный путь. Злоупотребляющие алкоголем составляют мизерную часть населения. Многим они противны. В семьях достаточно болезненных примеров, когда выпивохи не знают границ и звереют. Объяви себя поборником борьбы с алкоголиками - и поддержка значительного количества жителей тебе тут же обеспечена. 1:0.
На тебя нельзя нападать. Если вообще есть споры, в которых действует argumentum ad hominem (прием демагогии, при котором вместо споров по существу нападают на того, кто выдвинул аргумент), так это на тему выпивки. Что отлично подтвердилось в позапрошлом году в Литве: кто не был "за" проект "полусухого" закона, того оппоненты заклеймили алкоголиком. И если ты не полный трезвенник, то ведь и не поспоришь? 2:0.
Возможность предложить при этом людям чувство защищенности будет в такой борьбе лишь дополнительным бонусом. Если перед глазами нет выпивох, то нет и проблемы. То, как дела в доме - это останется за закрытыми дверями. 3:0.
То, что Осиновский сумел эту комбинацию провалить - конечно вопрос класса. Теперь выходит на новый круг Кылварт. Он нападает еще избирательнее. Приведет в пример открывающийся в семь утра где-то около школы бар, который ему не нравится. Хотя играть хотят, конечно, по-крупному - заглушить ночную жизнь городов. Большинство людей по ночам в самом деле спит, осталось натравить их на меньшинство. И 1:0 уже есть!
А теперь хотел бы всё-таки написать о других. О Партии реформ, которая поспешила представить конкурирующий проект, который по существу дал бы в Таллинне такой же результат. Вообразите только, флагман либерализма борется за ограничения. А ведь именно от реформистов можно было бы ожидать аргументов. Ведь навязывание единого ритма жизни (ночи же - для сна) ущемляет свободу, и коллективная ответственности за меньшинство - неправильно. Но голы умеют считать и белки. Как, например, в Тарту, где руководимая ими городская власть начала вести мнимую антиалкогольную борьбу с системой вино-водочных стаканчиков, которая является дружелюбной к окружающей среде.
Это меня больше напрямую не касается, возраст уже такой, что по ночам из дома не выхожу. Но молодежь опять-таки жалко, если их на глазах душат, то мало ли что могут натворить...
Таллинн тоже становится жалко, потому что без людей город попадает под власть призраков, становится пустынным и опасным. Не стоит делать такой подарок Кылварту. И вам, белки, тоже.
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