Кристер Парис: Белки попались в водочную западню Кылварта

Борьба с выдуманным чертом - это примитивный и беспроигрышный путь. Злоупотребляющие алкоголем составляют мизерную часть населения. Многим они противны. В семьях достаточно болезненных примеров, когда выпивохи не знают границ и звереют. Объяви себя поборником борьбы с алкоголиками - и поддержка значительного количества жителей тебе тут же обеспечена. 1:0.

На тебя нельзя нападать. Если вообще есть споры, в которых действует argumentum ad hominem (прием демагогии, при котором вместо споров по существу нападают на того, кто выдвинул аргумент), так это на тему выпивки. Что отлично подтвердилось в позапрошлом году в Литве: кто не был "за" проект "полусухого" закона, того оппоненты заклеймили алкоголиком. И если ты не полный трезвенник, то ведь и не поспоришь? 2:0.

Возможность предложить при этом людям чувство защищенности будет в такой борьбе лишь дополнительным бонусом. Если перед глазами нет выпивох, то нет и проблемы. То, как дела в доме - это останется за закрытыми дверями. 3:0.

То, что Осиновский сумел эту комбинацию провалить - конечно вопрос класса. Теперь выходит на новый круг Кылварт. Он нападает еще избирательнее. Приведет в пример открывающийся в семь утра где-то около школы бар, который ему не нравится. Хотя играть хотят, конечно, по-крупному - заглушить ночную жизнь городов. Большинство людей по ночам в самом деле спит, осталось натравить их на меньшинство. И 1:0 уже есть!