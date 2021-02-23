Криста Фишер: надо установить жесткие ограничения на месяц

Фишер сказала Delfi, что необходимо полностью исключить контакты между людьми. Поскольку половина случаев заражения происходят вне семьи, в качестве источника заражения следует рассматривать все возможные места: магазины, рестораны и прочие общественные места, где люди контактируют друг с другом.

По состоянию на вчерашний день показатель скорости распространения коронавируса колебался между 1,15 и 1, 2, что, по словам Фишер, очень много.

Какие именно могут быть ограничения, Фишер пока говорить не стала, но отметила, что нынешних мер явно не достаточно. По ее мнению, необходим ”один конкретный период с жесткими ограничениями”, чтобы распространение снизилось. Специалист предложила, что речь может идти о месяце ограничений.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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