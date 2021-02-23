Криста Фишер: надо установить жесткие ограничения на месяц

По словам члена научного совета, статистика Кристы Фишер, в связи с высокими показателями заболеваемости необходимо взвесить возможность установления таких же жестких ограничений, какие были весной.
Фишер сказала Delfi, что необходимо полностью исключить контакты между людьми. Поскольку половина случаев заражения происходят вне семьи, в качестве источника заражения следует рассматривать все возможные места: магазины, рестораны и прочие общественные места, где люди контактируют друг с другом.
По состоянию на вчерашний день показатель скорости распространения коронавируса колебался между 1,15 и 1, 2, что, по словам Фишер, очень много.
Какие именно могут быть ограничения, Фишер пока говорить не стала, но отметила, что нынешних мер явно не достаточно. По ее мнению, необходим ”один конкретный период с жесткими ограничениями”, чтобы распространение снизилось. Специалист предложила, что речь может идти о месяце ограничений.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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