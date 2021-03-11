Криста Фишер: до мая нельзя отменять ограничения

Согласно самому негативному, к середине марта у нас будет 2000 зараженных в день. Эта модель была бы более вероятна, если бы правительство не ужесточило меры. Однако и сейчас многое зависит от того, насколько люди будут следовать ограничениям.

”Согласно первой модели индекс репродукции будет снижаться каждую неделю на 0,5 при условии, что на данный момент он снизился до 1,1 с 1,2-1,3”, — сказала Фишер.

Согласно этой модели, в случае замедления роста суточные показатели могут превысить отметку в 2000 заражений прежде, чем начнется спад. Это означает, что наши больницы будут довольно длительное время находиться в сложной ситуации и плановое лечение в полном объеме не восстановится даже в мае, как и не будут сняты ограничения.

Три сценария в зависимости от эффективности ограничений:

• Индекс репродукции R: 1,1->1,05->1->0,95->0,9. Ограничения сработают, но не быстро. Суточные показатели заболеваемости превысят границу в 2000 человек.

• R: 1->0.9->0.8->0.95->1. Ограничения начнут приносить плоды, но в конце марта заболеваемость застопорится на показателе в 1000 человек в сутки, поскольку ограничения будут ослаблены.

• R: 1->0.9->0.8->0.8->0.8. Ограничения сработают.

Последний вариант, по словам Фишер, возможен лишь в случае, если правительство не будет ослаблять ограничений.

”Для того, чтобы сработал третий сценарий, до мая нельзя отменять все ограничения. Если и делать послабления, то частично”, — сказала Фишер. По ее мнению, через какое-то время можно постепенно открывать школы, выполняя при этом все меры предосторожности.

Новые ограничения вступили в силу сегодня, 11 марта.

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