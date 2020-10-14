Криминальные 90-е: 21 год назад был убит бизнесмен Майт Метсамаа. За ним охотились сразу два киллера

21 год назад, в далеком октябре 1999-го, наемный убийца застрелил предпринимателя Майта Метсамаа. Утром в 10:09 в шею и верхнюю часть тела 43-летнего Метсамаа были выпущены пять пуль. Жизнь бизнесмена, которой завидовали многие, оборвалась в пыльном подъезде квартирного дома напротив Центрального рынка, пишет Kroonika.
Кажется, в 1999 году удача совсем покинула бизнесмена. В июле он стал виновником ДТП, в котором погибли два человека: Метсамаа гнал во время ливня из Табасалу в Таллинн, когда его Mercedes S-класса вылетел с полосы и врезался в три автомобиля.
В прошлом году Eesti Päevaleht писал, что тогда, 3 июля 1999 года, могло иметь место первая попытка покушения на жизнь Метсамаа, и он гнал по шоссе, так. как пытался уйти от киллеров. Официально эта версия никак не подтверждена.
Спустя три месяца после тяжелого ДТП газеты уже писали о смерти самого бизнесмена. Если сейчас известны личности как наемного убийцы, так и заказчика, то тогда газеты предполагали, что поводом для убийства могли быть расплата за июльскую аварию, сомнительные сделки или же ставшая чертовски сложной любовная жизнь.
У Метсамаа кроме жены Ане также была любовница, к которой он как раз и направлялся в то роковое утро. Однако немногие знают, что в то время Метсамаа был мишенью сразу двух киллеров, один из них просто успел расправиться с ним быстрее. Но кто же был тем вторым киллером, и почему ему "заказали" Майта Метсамаа?
На фото: Майт Метсамаа с женой Ане; крестины их ребенка, слева стоит старший сын Андреас.
Центральный рынок — яблоко раздора
После заказного убийства Метсамаа полиция считала самым вероятным мотивом приватизацию Центрального рынка. Метсамаа был одним из ключевых фигурантов в приватизации рынка, состоя в совете рынка и являясь бывшим вице-мэром Таллинна от Центристской партии. Кроме того, Метсамаа был представителем желающих приватизировать рынок лиц.
В то время Центральный рынок был вожделенным плодом и одновременно яблоком раздора, который все мечтали прибрать к своим рукам. Из-за него уже лишился жизни один человек — известный тренер и один из лидеров Кемеровской ОПГ Евгений Быков старший, назначенный смотрящим за рынком, был застрелен перед своим домом. Убийство так и осталось нераскрытым, хотя сын покойного, Евгений Быков младший подозревал исполнительного директора рынка Вадима Полищука.
Быков младший нелегально ввез в Эстонию из России наемного убийцу Марата Сыдыкова, уроженца Йошкар-Олы, и вручил ему целый список тех, от кого Таллинн необходимо "очистить". В списке среди прочих были уже упомянутый Вадим Полищук, бизнесмен Меэлис Лао, владелец отеля и ресторанного комплекса Ecoland Виктор Шапалов — и Майт Метсамаа, занимавший тогда пост вице-мэра столицы.
Когда в 1999 году Быков с Садыковым были задержаны, то наемный убийца признался кроме прочего и в том, что должен был убить Майта Метсамаа. "Сначала было оговорено, что должен кроме полищука еще убить вице-мэра, но так как его уже убили, то вице-мэра убивать не пришлось", — рассказал Марат полиции.
Почему же Местамаа был в списке Быкова? Причиной, опять же, был Центральный рынок, который Быков младший тоже хотел прибрать к своим рукам.
На фото: Вадим Полищук, Марат Садыков, Евгений Быков младший.
Кто же в итоге убил Майта Метсамаа?
Будучи вице-мэром Таллинна, Метсамаа приходилось годами быть настороже. Когда журнал Kroonika в 1997 году посетил Метсамаа у него дома, то тот сидел вместо дивана на полу, так как боялся, что некоторые личности могут увидеть, что он дома.
Убийство Майта Метсамаа заказал исполнительный директор Центрального рынка Вадим Полищук. Глава охраны Полищука во время частых визитов Местамаа на рынок устроил за бизнесменом слежку и выяснил, что тот часто захаживает в находящийся в паре сотне метров от рынка панельный дом на улице Лаулупео, где его любовница снимала квартиру.
В роковое утро 12 октября 1999 года в подъезде дома любовницы в Метсамаа выстрелил безработный наркоман из Ласнамяэ Андрей Дудочкин. После убийства он поспешил к рынку, сел в автомобиль и исчез. За убийство Метсамаа Дудочкин тогда получил 1000 долларов, то есть около 900 евро.
Длившееся несколько лет полицейского расследование все-таки принесло плоды и наконец в 2004 году Вадима полищука признали виновным в заказном убийстве Майта Метсамаа и посадили на 9 лет за решетку. Полищук вышел на свободу в 2011 году. Он сам так и не признал свою вину в заказном убийстве Метсамаа.
На фото: Андреас Метсамаа стоит, скрестив руки на груди, на месте убийства отца; похороны Майта Метсамаа.
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