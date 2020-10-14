Криминальные 90-е: 21 год назад был убит бизнесмен Майт Метсамаа. За ним охотились сразу два киллера

Кажется, в 1999 году удача совсем покинула бизнесмена. В июле он стал виновником ДТП, в котором погибли два человека: Метсамаа гнал во время ливня из Табасалу в Таллинн, когда его Mercedes S-класса вылетел с полосы и врезался в три автомобиля.

В прошлом году Eesti Päevaleht писал, что тогда, 3 июля 1999 года, могло иметь место первая попытка покушения на жизнь Метсамаа, и он гнал по шоссе, так. как пытался уйти от киллеров. Официально эта версия никак не подтверждена.

Спустя три месяца после тяжелого ДТП газеты уже писали о смерти самого бизнесмена. Если сейчас известны личности как наемного убийцы, так и заказчика, то тогда газеты предполагали, что поводом для убийства могли быть расплата за июльскую аварию, сомнительные сделки или же ставшая чертовски сложной любовная жизнь.

У Метсамаа кроме жены Ане также была любовница, к которой он как раз и направлялся в то роковое утро. Однако немногие знают, что в то время Метсамаа был мишенью сразу двух киллеров, один из них просто успел расправиться с ним быстрее. Но кто же был тем вторым киллером, и почему ему "заказали" Майта Метсамаа?

На фото: Майт Метсамаа с женой Ане; крестины их ребенка, слева стоит старший сын Андреас.

Andres Teiss

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Центральный рынок — яблоко раздора

После заказного убийства Метсамаа полиция считала самым вероятным мотивом приватизацию Центрального рынка. Метсамаа был одним из ключевых фигурантов в приватизации рынка, состоя в совете рынка и являясь бывшим вице-мэром Таллинна от Центристской партии. Кроме того, Метсамаа был представителем желающих приватизировать рынок лиц.

В то время Центральный рынок был вожделенным плодом и одновременно яблоком раздора, который все мечтали прибрать к своим рукам. Из-за него уже лишился жизни один человек — известный тренер и один из лидеров Кемеровской ОПГ Евгений Быков старший, назначенный смотрящим за рынком, был застрелен перед своим домом. Убийство так и осталось нераскрытым, хотя сын покойного, Евгений Быков младший подозревал исполнительного директора рынка Вадима Полищука.

Быков младший нелегально ввез в Эстонию из России наемного убийцу Марата Сыдыкова, уроженца Йошкар-Олы, и вручил ему целый список тех, от кого Таллинн необходимо "очистить". В списке среди прочих были уже упомянутый Вадим Полищук, бизнесмен Меэлис Лао, владелец отеля и ресторанного комплекса Ecoland Виктор Шапалов — и Майт Метсамаа, занимавший тогда пост вице-мэра столицы.