Криминального авторитета подозревают в нападении на главврача PERH

Тоомас Вильсон, которому сейчас 54 года, известный в криминальных кругах человек. Он работал с бывшим лидером "кемеровской" ОПГ Николаем Таранковым. Тоомас один из четырех лидеров группировки. Прозвище Вильcона — Konks, или крюк, зацепка. Раньше у него была фамилия матери — Эрм.

В начале 2000-х годов считался единственным эстонцем в группе, которая курировала ”общак”, то есть воровскую кассу. Он сидел за вымогательство в тюрьме Румму вместе с Гулевичем.

Последние годы он не вел разгульный образ жизни, особо не высовывался и залег на дно.

Теперь же полиция подозревает его в причастности к нападению на главврача PERH. Пеэпа Талвинга на парковке возле больницы облили мочой. Полиция просит всех, кто видел Тоомаса или имеет информацию о его возможном местонахождении, сообщить об этом по телефону 56904272 или э-почте hisko.vares@politsei.ee.

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