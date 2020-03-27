27.03.2020, 09:10

Крик души | Мать с маленьким ребенком пишет из реанимации: выживание не зависит от врачей. Выживание зависит от тебя

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EST 14
Крик души | Мать с маленьким ребенком пишет из реанимации: выживание не зависит от врачей. Выживание зависит от тебя
Jassu Hertsmann

Delf публикует историю одной матери, которая находится вместе со своим маленьким сыном в больнице: ребенок подключен к дыхательному аппарату и борется за жизнь. У мальчика острые симптомы, схожие с коронавирусом. Женщина просит людей очень серьезно относиться к рекомендациям беречь здоровье и держать дистанцию — потому что в условиях, когда система здравоохранения перегружена, в опасности находятся и все другие пациенты, помимо больных коронавирусом.

”У меня к тебе просьба.

Пишу это письмо из отделения интенсивной терапии. Смотрю на своего малыша, обмотанного проводами и шлангами, который введен в искусственный сон и который дышит, чтобы не умереть, с помощью аппарата. В результате воздействия вируса возникла проблема с дыханием, такая же, которая, по статистике, является в 53% причиной смерти при коронавирусе. Сам он дышать не может. Точка.

Нет, мы не где-то в далекой Азии. И даже не в Италии. Мы здесь, в Эстонии, недалеко от твоего дома, твоего ближайшего магазина и школы. Вероятно, у нас одна и та же больница.
Нет, я не сею напрасную панику. Я говорю о том, что вижу сейчас перед собой, до боли близко.

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Нет, у нас не коронавирус — этот вариант был отвергнут в ходе тщательной изоляции и двух тестов. Но подозрение было, и мы какое-то время прожили в том режиме, с которым вскоре столкнутся многие из нас. На самом деле и сейчас живём, потому что состояние сына именно такое, какое бывает при острой форме Covid-19.

Ты поступаешь в больницу и нуждается в карантинной палате. Как ты считаешь, сколько их? Станешь ли ты тем, для кого будет место?

Тобой занимаются люди в защитных костюмах и средствах личной защиты, последние меняются после каждого контакта. А хватит ли средств защиты, когда в больницу привезут тебя?

В карантинной палате по пути к тебе персонал проходит через своеобразный шлюз, в котором проводится дезинфекция. Будет ли твое состояние таким, что для всего этого хватит времени?

Будет ли у тебя надежда или нет, зависит от того, хватает ли 1. аппаратуры, в которой ты нуждается, и 2. людей, которые должны заниматься дыхательным аппаратом, вводить трубки, лекарства, брать анализ крови. Врачей, сестер, санитарок… Или ты думаешь, что справишься сам?

Те самые врачи, сестры и санитарки должны попасть из дома на свою работу здоровыми, не принося с собой в больничные отделения заразу. Все они без колебаний готовы работать. Сегодня они борются за жизнь моего сына. Таким же образом они будут действовать, когда поступишь ты или кто-то другой. Но они держатся до тех пор, пока здоровы. Новых им на замену не взять. Может, некоторые из них через две недели в самом деле вновь будут в строю. Но для тебя будет уже поздно. Поздно и для нынешних пациентов этого отделения.

Итак, у меня есть к тебе просьба. С одной стороны самая большая, которая только может быть. СПАСИ ЖИЗНИ.

С другой стороны — маленькая. Она всем по силам, и не говори, что ты не можешь ее выполнить.

ИЗБЕГАЙ КОНТАКТОВ. БУДЬ ДОМА. ОСТАВАЙСЯ ЗДОРОВЫМ. УЖЕ СЕГОДНЯ.

Да, я понимаю, что нужно ходить на работу и зарабатывать деньги. Иначе нечего будет поставить семье на стол. Понимаю, что банковский кредит требует платежей. Но ты В САМОМ ДЕЛЕ согласен платить смертями? Сколькими? Смертями наших близких? Смертями ТВОИХ близких?

На самом деле выживание не зависит от врачей. Они в состоянии спасти десятки, но не тысячи. И не сразу.

Выживание зависит от ТЕБЯ. От того, что ТЫ делаешь. Что делает твоя семья. Что делает ТВОЯ фирма.

Надеваешь ли ты, идя в магазин, перчатки и маску? Снимаешь ли их безопасным образом, чтобы не занести возможную заразу на руль автомобиля и дверь дома? Планируешь ли распорядок питания так, чтобы ходить в магазин только раз в неделю или еще реже? И ОДИН, не вместе с семьей. Дезинфицируешь (моешь) ли тщательно руки после похода в магазин? Используешь на заправке перчатки? Соблюдаешь ли меры предосторожности при введении PIN-кода? Если ТЫ предприниматель — создаешь ли возможность бесконтактного движения товара? Находишь возможность своему сотруднику работать удаленно? Много находишься на воздухе, но не многолюдных местах? Объясняешь детям, почему им нужно со всем этим считаться и соблюдать все эти правила?

Если да, то продолжай. Если нет, то начинай. Пожалуйста.

В этой войне победители и проигравшие определяются СЕГОДНЯ.

На какой стороне ТЫ окажешься?"

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Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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