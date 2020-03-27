Крик души | Мать с маленьким ребенком пишет из реанимации: выживание не зависит от врачей. Выживание зависит от тебя

Тобой занимаются люди в защитных костюмах и средствах личной защиты, последние меняются после каждого контакта. А хватит ли средств защиты, когда в больницу привезут тебя?

В карантинной палате по пути к тебе персонал проходит через своеобразный шлюз, в котором проводится дезинфекция. Будет ли твое состояние таким, что для всего этого хватит времени?

Будет ли у тебя надежда или нет, зависит от того, хватает ли 1. аппаратуры, в которой ты нуждается, и 2. людей, которые должны заниматься дыхательным аппаратом, вводить трубки, лекарства, брать анализ крови. Врачей, сестер, санитарок… Или ты думаешь, что справишься сам?

Те самые врачи, сестры и санитарки должны попасть из дома на свою работу здоровыми, не принося с собой в больничные отделения заразу. Все они без колебаний готовы работать. Сегодня они борются за жизнь моего сына. Таким же образом они будут действовать, когда поступишь ты или кто-то другой. Но они держатся до тех пор, пока здоровы. Новых им на замену не взять. Может, некоторые из них через две недели в самом деле вновь будут в строю. Но для тебя будет уже поздно. Поздно и для нынешних пациентов этого отделения.

Итак, у меня есть к тебе просьба. С одной стороны самая большая, которая только может быть. СПАСИ ЖИЗНИ.

С другой стороны — маленькая. Она всем по силам, и не говори, что ты не можешь ее выполнить.

ИЗБЕГАЙ КОНТАКТОВ. БУДЬ ДОМА. ОСТАВАЙСЯ ЗДОРОВЫМ. УЖЕ СЕГОДНЯ.

Да, я понимаю, что нужно ходить на работу и зарабатывать деньги. Иначе нечего будет поставить семье на стол. Понимаю, что банковский кредит требует платежей. Но ты В САМОМ ДЕЛЕ согласен платить смертями? Сколькими? Смертями наших близких? Смертями ТВОИХ близких?

На самом деле выживание не зависит от врачей. Они в состоянии спасти десятки, но не тысячи. И не сразу.

Выживание зависит от ТЕБЯ. От того, что ТЫ делаешь. Что делает твоя семья. Что делает ТВОЯ фирма.

Надеваешь ли ты, идя в магазин, перчатки и маску? Снимаешь ли их безопасным образом, чтобы не занести возможную заразу на руль автомобиля и дверь дома? Планируешь ли распорядок питания так, чтобы ходить в магазин только раз в неделю или еще реже? И ОДИН, не вместе с семьей. Дезинфицируешь (моешь) ли тщательно руки после похода в магазин? Используешь на заправке перчатки? Соблюдаешь ли меры предосторожности при введении PIN-кода? Если ТЫ предприниматель — создаешь ли возможность бесконтактного движения товара? Находишь возможность своему сотруднику работать удаленно? Много находишься на воздухе, но не многолюдных местах? Объясняешь детям, почему им нужно со всем этим считаться и соблюдать все эти правила?