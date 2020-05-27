Красный Крест поддержит семьи в Кесклинне

Сегодня утром исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус приняла пакеты помощи в здании Красного Креста на улице Эха, чтобы затем их развезли нуждающимся.

”Благодаря пожертвованиям людей в магазинах Rimi и поддержке торговой сети Красный Крест смог собрать пакеты с большим выбором продуктов. Работники управы сегодня доставят их домой 20 многодетным семьям, которые числятся в отделе социального попечения как нуждающиеся в помощи”, — сказала Аус.

Пакет помощи содержат сухие продукты, консервы, хлопья для завтраков, какао, кофе, чай, печенье и конфеты. Управа района Кесклинн со своей стороны добавила в пакеты орехи и мед.

”Вместе с Таллиннским обществом Красного Креста мы каждую весну раздаем продовольственные пакеты нуждающимся в помощи у здания организации. В этом году мы решили из соображений безопасности сами доставить пакеты семьям домой”, — добавила Аус.

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