Красный Крест Эстонии запрещает носить красный крест Айболиту. Разве это не абсурд?(24)
Вчера вечером директор и художественный руководитель Русского молодёжного театра опубликовал в Facebook тревожный пост.
Вчера вечером директор и художественный руководитель Русского молодёжного театра опубликовал в Facebook тревожный пост.
Оказывается, Общество Красного Креста Эстонии запрещает использовать свою символику в коммерческих целях, а именно красный крест нарисован на шапочке доктора Айболита, главного героя одного из популярных спектаклей театра.
Специально для портала RusDelfi Александр раскрыл подробности:
”Я сначала хотел отшутиться, — сказал Александр. — Ведь Айболита трудно представить без красного креста на шапочке, на сумочке. Мы все видели его таким с детства — в книжках, в мультиках. Мне объяснили, что использовать эту символику нельзя. И будет достаточно, чтобы Айболит просто был в белом халате. Мне уже в комментариях написали, что в Колумбии какая-то организация действовала под видом Красного креста и занималась чем-то незаконным. Но это в Колумбии — там ситуация военных действий, у нас никаких военных действий нет. У нас сказка, которую мы ставим на сцене.
Начал узнавать, оказалось, что в той же ситуации находятся производители компьютерных игр: им запрещают рисовать красный крест на машинах ”Скорой помощи”, на аптечках в ”стрелялках”.
Откровенно говоря, я не знаю, что делать: рисовать ли на кресте градусник, перекрашивать ли крест в какой-то иной цвет. Мне кажется, что законы нельзя применять так бездумно и абсурдно, без оглядки на жизнь. Есть же какие-то общечеловеческие ценности. И еще — мне кажется, что если Красный Крест — благотворительная организация, то подобная деятельность далека от благотворительности”.
Комментарий таллиннского отделения Красного Креста:
"В 2006 году был принят Закон о названии и эмблеме Красного Креста, — говорит секретарь таллиннского Общества Красного Креста Лилия Лаури. — Согласно этому закону, символ Красного Креста может использовать только сама организация, если до этого не был заключен договор по совместной работе. Например, Кайтселийт может использовать во время военных действий, но эмблема должна быть в квадрате".
По ее словам, она не угрожала Александру, не писала заявлений, а просто попросила не использовать символ организации. "Если на их спектакль придет человек, который следит за исполнением данного закона, то им выпишут огромный штраф. Зачем им это? Я просто предупредила, никаких угроз не выдвигала. Я знаю, например, одно медицинское учреждение оштрафовали за это на 2000 евро", — рассказала Лаури.
Продолжая тему одежды всеми любимого Айболита, то, по ее мнению, если актер будет в белом халате и белой шапочке, уже понятно — это врач.
Тема медицинских учреждений тоже интересна. Так, как отметила сотрудник Красного Креста Эстонии, недавно поликлиника в Ласнамяэ сняла красный крест со своей эмблемы. До этого красный крест сняли все машины скорой помощи.
Если говорить про флаги, например, Грузии и Великобритании, то на них изображен другой крест, хоть и похожий. "Ни на одном флаге государств нет эмблемы Красного Креста", — подытожила она.
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