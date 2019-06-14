Красный Крест Эстонии запрещает носить красный крест Айболиту. Разве это не абсурд?

Оказывается, Общество Красного Креста Эстонии запрещает использовать свою символику в коммерческих целях, а именно красный крест нарисован на шапочке доктора Айболита, главного героя одного из популярных спектаклей театра.

Специально для портала RusDelfi Александр раскрыл подробности:

”Я сначала хотел отшутиться, — сказал Александр. — Ведь Айболита трудно представить без красного креста на шапочке, на сумочке. Мы все видели его таким с детства — в книжках, в мультиках. Мне объяснили, что использовать эту символику нельзя. И будет достаточно, чтобы Айболит просто был в белом халате. Мне уже в комментариях написали, что в Колумбии какая-то организация действовала под видом Красного креста и занималась чем-то незаконным. Но это в Колумбии — там ситуация военных действий, у нас никаких военных действий нет. У нас сказка, которую мы ставим на сцене.

Начал узнавать, оказалось, что в той же ситуации находятся производители компьютерных игр: им запрещают рисовать красный крест на машинах ”Скорой помощи”, на аптечках в ”стрелялках”.

Откровенно говоря, я не знаю, что делать: рисовать ли на кресте градусник, перекрашивать ли крест в какой-то иной цвет. Мне кажется, что законы нельзя применять так бездумно и абсурдно, без оглядки на жизнь. Есть же какие-то общечеловеческие ценности. И еще — мне кажется, что если Красный Крест — благотворительная организация, то подобная деятельность далека от благотворительности”.

Комментарий таллиннского отделения Красного Креста: