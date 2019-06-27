Красивые фото — печальные последствия. Ради броских фотографий эстоноземельцы вытаптывают чужие поля и посевы(4)
Тренд этого лета — фотографирование на фоне созревающих злаков. Однако эти красивые снимки могут дорого обойтись собственникам полей.
Тренд этого лета — фотографирование на фоне созревающих злаков. Однако эти красивые снимки могут дорого обойтись собственникам полей.
В Instagram полно захватывающих фотографий, где люди позируют в полях пшеницы и других злаков, остается только надеяться, что эти фотки сделаны с разрешения собственника.
В Twitter один из пользователей уже высказал недовольство новой модой. ”Когда закончится вытаптывание частной собственности во имя броских снимков? — спрашивает автор поста. — ”Посейте себе в Виймси вместо травы хлеба и фотографируйтесь сколько хотите”.
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