Красивые фото — печальные последствия. Ради броских фотографий эстоноземельцы вытаптывают чужие поля и посевы

В Instagram полно захватывающих фотографий, где люди позируют в полях пшеницы и других злаков, остается только надеяться, что эти фотки сделаны с разрешения собственника.

В Twitter один из пользователей уже высказал недовольство новой модой. ”Когда закончится вытаптывание частной собственности во имя броских снимков? — спрашивает автор поста. — ”Посейте себе в Виймси вместо травы хлеба и фотографируйтесь сколько хотите”.