Краевед Йосеф Кац о лифте в церкви Нигулисте: это та неизбежная плата за комфорт, которую готов платить современный человек

"Опасения по поводу того, что обустройство на колокольне церкви Нигулисте смотровой площадки и лифта для подъема на нее каким-либо образом нарушит облик памятника архитектуры, не имеют под собой оснований, — ответил Кац.

- Прежде всего потому, что речь идет о доступе на один из галерейных балконов шпиля, а не о строительстве какой-то новой, современной конструкции. Да и подъемник предполагается скрыть в толще башни, а не пристраивать его снаружи".

По его словам, очевидно, что современное использование памятника архитектуры немыслимо без внесения каких-либо новшеств. "Так, при восстановлении Нигулисте после Второй мировой войны в ней был выстроен подземный гардероб, туалеты, проведено паровое отопление", — сказал краевед.

Foto: Jaanus Lensment

Отразилось ли это на ”духе старины”? Вероятно. "Но, думаю, это та неизбежная плата за комфорт, которую готов платить современный человек: все-таки наши представления о комфорте по сравнению со Средневековьем и даже прошлым веком изменились.

Что касается самой идеи открыть доступ туристам на галерею церковного шпиля, то в Таллинне она успешно применяется с середины позапрошлого века, когда всем желающим была предоставлена возможность подняться на колокольню церкви Олевисте.

Лет двадцать назад эта практика была возобновлена — и от желающих посмотреть на город с непривычной высоты в Олевисте отбоя не было. И даже необходимость карабкаться по ступеням средневековой звонницы любопытных не отпугивала.

Если в этом году аналогичная возможность будет предоставлена и в Нигулисте — можно только приветствовать. Тем более, если поднимать на желаемую высоту посетителей будет лифт — как в рижской церкви св. Петра, кстати", — подчеркнул он.

Как отметил Кац, таллиннцы тоже последние полвека планировали соорудить подобное в своем городе — да никак не получалось. "Остается только порадоваться, что теперь мы будем ничем не хуже своих соседей-рижан, как минимум.

Теперь надо еще только восстановить на шпиле Нигулисте утраченные часы с курантами — и последняя рана Второй мировой войны в облике памятника архитектуры наконец зарубцуется", — резюмировал Йосеф Кац.