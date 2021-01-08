08.01.2021, 13:30

Краевед Йосеф Кац о лифте в церкви Нигулисте: это та неизбежная плата за комфорт, которую готов платить современный человек

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Йосеф Кац
Фото: социальные сети

В 2021 году в церкви Нигулисте построят лифт и смотровую площадку. Не испортит ли это "дух старины" исторической постройки? По просьбе RusDelfi краевед Йосеф Кац прокомментировал эту новость.

"Опасения по поводу того, что обустройство на колокольне церкви Нигулисте смотровой площадки и лифта для подъема на нее каким-либо образом нарушит облик памятника архитектуры, не имеют под собой оснований, — ответил Кац.

- Прежде всего потому, что речь идет о доступе на один из галерейных балконов шпиля, а не о строительстве какой-то новой, современной конструкции. Да и подъемник предполагается скрыть в толще башни, а не пристраивать его снаружи".

По его словам, очевидно, что современное использование памятника архитектуры немыслимо без внесения каких-либо новшеств. "Так, при восстановлении Нигулисте после Второй мировой войны в ней был выстроен подземный гардероб, туалеты, проведено паровое отопление", — сказал краевед.

Foto: Jaanus Lensment
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Отразилось ли это на ”духе старины”? Вероятно. "Но, думаю, это та неизбежная плата за комфорт, которую готов платить современный человек: все-таки наши представления о комфорте по сравнению со Средневековьем и даже прошлым веком изменились.

Что касается самой идеи открыть доступ туристам на галерею церковного шпиля, то в Таллинне она успешно применяется с середины позапрошлого века, когда всем желающим была предоставлена возможность подняться на колокольню церкви Олевисте.

Лет двадцать назад эта практика была возобновлена — и от желающих посмотреть на город с непривычной высоты в Олевисте отбоя не было. И даже необходимость карабкаться по ступеням средневековой звонницы любопытных не отпугивала.

Если в этом году аналогичная возможность будет предоставлена и в Нигулисте — можно только приветствовать. Тем более, если поднимать на желаемую высоту посетителей будет лифт — как в рижской церкви св. Петра, кстати", — подчеркнул он.

Как отметил Кац, таллиннцы тоже последние полвека планировали соорудить подобное в своем городе — да никак не получалось. "Остается только порадоваться, что теперь мы будем ничем не хуже своих соседей-рижан, как минимум.

Теперь надо еще только восстановить на шпиле Нигулисте утраченные часы с курантами — и последняя рана Второй мировой войны в облике памятника архитектуры наконец зарубцуется", — резюмировал Йосеф Кац.

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