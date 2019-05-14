"Котята на лето" — радость для ребенка. Но с концом дачного сезона животных ждут голод, страдания и смерть

Снова наступает дачный сезон. Для многих семей это означает желание взять себе на лето котенка. Eesti Kassisõprade Kogukond MTÜ призывает — подумайте, прежде чем заводить "котенка на лето". Ведь если вы не готовы заботится о нем и после возвращения в город, то бедное животное ждут лишь голод, страдания и смерть.
Почему люди заводят "котят на лето"? потому что дети хотят котенка, и вообще, котята же такие милые, пусть бегает по дому летом, тогда дети будут больше заниматься котенком и не будут требовать внимания от взрослых.
Но есть одна проблема — котенок не останется котенком навечно, за месяцы, проведенные на даче, он вырастает, причем гораздо быстрее, чем некоторые ожидают. К удивлению многих людей, период, когда котенок остается милым и маленьким, гораздо короче, чем они думали.
Как написал НКО один мужчина: "Я даже не подозревал, что котенок так быстро вырастет, и что теперь нашей семье с ним делать, в город же такого с собой не заберешь!"
Именно так — котята растут на удивление быстро. Осенью, когда снова нужно возвращаться в город, бывшего "милого малыша" девать уже некуда. Так они и остаются на дачах, тысячи никому не нужных кошек и котов. Остаются голодать и плодиться.
"Дорогой человек, венец природы! Используй данное природой преимущество — способность мыслить, и поступи в этом году иначе — не бери себе котенка, которого осенью бросишь на даче!", — призывает Eesti Kassisõprade Kogukond MTÜ.
"Если ты действительно очень хочешь взять себе котенка, стань волонтером какой-либо недоходной организации, занимающейся помощью кошкам и возьми на передержку беременную кошку. Через 2-3 месяца котята найдут с помощью НКО себе дом, кошка останется при организации, и все будут довольны. Ты получишь возможность понянчиться с котятами, а кошки числятся за НКО и осенью не останутся без крыши над головой", — объясняет организация.
В качестве примера НКО приводит настоящую историю котов, которых хозяева бросили на произвол судьбы на даче. В них нет ничего милого и положительного. Внимание! Фотографии могут шокировать.
"Наше НКО как раз сейчас занимается двумя такими колониями. Первую мы назвали Колонией Кота Артура. Артур (на фото) был первым котом из этой колонии, который попался в ловушку. Он поступил к нам поздно вечером, и, поскольку его состояние была ужасным, мы отвезли его на ночь в клинику, где его очистили от личинок и дали обезболивающие препараты.
Ветеринары решили, что Артур попал под машину, и ему никто не оказал помощи. Тяжело раненый кот скитался в таком состоянии примерно месяц, пока не попался в ловушку НКО. Ему повезло, что попался, иначе он продолжал бы гнить заживо на улице. Его пенис был в 10 раз больше нормы, он не мог самостоятельно испражняться. Трое ветеринаров из клиники решили, что с вероятностью в 90% его задняя часть останется парализованной, и кот не сможет контролировать процесс испражнения.
Наше НКО придерживается мнения, что животному нужно оставить чувство собственного достоинства. Эвтаназия — это смерть из милосердия, спасение животного от боли и унизительной беспомощности. Мы не смогли спасти Артура, мы просто позволили ему уйти туда, где нет боли и мучений. Артур был очень милым, социальным, всего лишь годовалым котом. "Котенок на лето", как мы их называем.
Счета Артура были оплачены за счет пожертвований. Но у нас еще 5 животных из той же колонии, которым нужно сделать процедуры, необходимые для отправки в новые дома.
Четверо из пяти — смелые и социальные животные, один дикий, но и он привыкнет к людям. Они не стерилизованы, и им нужно сделать и другие процедуры, к тому же, нужны корма, наполнитель для лотков и глистогонные препараты.
Также нуждается в помощи кошка с четырьмя котятами из другой колонии, которая сейчас находится в стационаре клиники Хааберсти (кошка на фото, котята на видео выше). Ее прооперировали в связи с проблемными родами — возникло воспаление матки".
НКО ждет материальную помощь для оплаты счетов мамы-кошки. С вопросами можно обратиться на eesti.kassisoprade.kogukond@gmail.com