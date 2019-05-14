"Котята на лето" — радость для ребенка. Но с концом дачного сезона животных ждут голод, страдания и смерть

Почему люди заводят "котят на лето"? потому что дети хотят котенка, и вообще, котята же такие милые, пусть бегает по дому летом, тогда дети будут больше заниматься котенком и не будут требовать внимания от взрослых.

Но есть одна проблема — котенок не останется котенком навечно, за месяцы, проведенные на даче, он вырастает, причем гораздо быстрее, чем некоторые ожидают. К удивлению многих людей, период, когда котенок остается милым и маленьким, гораздо короче, чем они думали.

Как написал НКО один мужчина: "Я даже не подозревал, что котенок так быстро вырастет, и что теперь нашей семье с ним делать, в город же такого с собой не заберешь!"

Именно так — котята растут на удивление быстро. Осенью, когда снова нужно возвращаться в город, бывшего "милого малыша" девать уже некуда. Так они и остаются на дачах, тысячи никому не нужных кошек и котов. Остаются голодать и плодиться.

"Дорогой человек, венец природы! Используй данное природой преимущество — способность мыслить, и поступи в этом году иначе — не бери себе котенка, которого осенью бросишь на даче!", — призывает Eesti Kassisõprade Kogukond MTÜ.

"Если ты действительно очень хочешь взять себе котенка, стань волонтером какой-либо недоходной организации, занимающейся помощью кошкам и возьми на передержку беременную кошку. Через 2-3 месяца котята найдут с помощью НКО себе дом, кошка останется при организации, и все будут довольны. Ты получишь возможность понянчиться с котятами, а кошки числятся за НКО и осенью не останутся без крыши над головой", — объясняет организация.