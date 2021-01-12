Коррупционный скандал с Porto Franco: Подозреваются Центристская партия, Корб, Крахт и Тедер

Госпрокурор Таави Перн сообщил, что подозрения предъявлены Центристской партии, а также пяти фигурнтам дела. Среди них Михаил Корб (генсек центристов), Хиллар Тедер (предприниматель, инвестор Porto Franco), Керсти Крахт (советник министра финансов, член EKRE). Имена еще двух подозреваемых не разглашаются. Перн сказал, что один из них помог в передаче взятки, второй связан с торговлей влиянием. Прокурор добавил, что круг подозреваемых может расшириться. А расследование началось уже в начале прошлого года.

Подозревается, что Тедер и Корб договорились о пожертвовании Центристской партии в размере до миллиона евро до местных выборов (пройдут 17 октября 2021 года), в ответ на это связанная с Тедером фирма получит желаемый кредит. Также Керсти Крахт и Хиллар Тедер подозреваются в отмывании денег. Крахт подозревают и в торговле влиянием.

Прокурор уточнил, что из чиновников пока подозреваются только Михаил Корб (Центристская партия) и Керсти Крахт (EKRE).

По словам госпрокурора, Михиал Корб сейчас задержан, с ним разговаривают как с подозреваемым. Официальных обвинений предъявлено не было. Всего задержано 4 человека. Прокуратура долго собирала доказательства, для предъявления подозрений, это была спланированная операция.

Контекст

В прошлом году государство одобрило кредит на 39,3 миллиона евро для строительства района Porto Franco. Кредит частной компании выдан на шесть лет через фонд KredEx под 2% годовых плюс 12-месячная ставка Euribor. Как отметили специалисты, это слишком выгодные условия для подобной сделки. Конкуренты назвали нормой кредит на 10% годовых.

Хиллар Тедер в свою очередь сделал пожертвование Центристской партии около 60 000 евро в прошлом году. Примечательно, половину пожертвований он сделал после одобрения кредита для фирмы своего сына. За пожертвования в Центристской партии отвечает генеральный секретарь — Махаил Корб.

Керсти Крахт — работает в министерстве финансов советником Мартина Хельме. Она член EKRE. KredEx — целевое учреждение, созданное в 2001 году Министерством экономики и коммуникаций. Сейчас KredEx входит под влияние министерства внешней экономики и инфотехнологий. Министр — Рауль Сием, член EKRE.