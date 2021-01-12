Коррупционный скандал с Porto Franco: КаПо задержала Корба, Тедера и Крахт

Госпрокурор Таави Перн сообщил, что подозрение получили пять человек и Центристская партия. Среди них Михаил Корб (генсек центристов), Хиллар Тедер (предприниматель, инвестор Porto Franco), Керсти Крахт (советник министра финансов, член EKRE). Имена еще двух подозреваемых не разглашаются. Перн сказал, что один из них помог в передаче взятки, второй связан с торговлей влиянием. Прокурор добавил, что круг подозреваемых может расшириться. А расследование началось уже в начале прошлого года.

Подозревается, что Тедер и Корб договорились о пожертвовании Центристской партии в размере до миллиона евро до местных выборов, в ответ на это связанная с Тедером фирма получит желаемый кредит. Также Керсти Крахт и Хиллар Тедер подозреваются в отмывании денег. Крахт подозревают и в торговле влиянием.

Прокурор уточнил, что из чиновников пока подозреваются только Михаил Корб (Центристская партия) и Керсти Крахт (EKRE).

По словам госпрокурора, Михиал Корб сейчас задержан. Но с ним разговаривают как с подозреваемым. Официальных обвинений предъявлено не было. Всего задержано 4 человека.

Дополняется.

В 16:00 на пресс-конференуии руководящий госпрокурор Таави Перн и глава бюро КаПо Харрис Пуусепп расскажут об уголовном производстве.

Председатель Центристской партии и премьер-министр Юри Ратас заявил ERR, что партия подозревается в совершении преступления.