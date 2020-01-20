Корреспондент RusDelfi Роман Старапопов претендует на ”Журналистскую премию 2019”

Номинантами премии за лучшее мнение стали экс-главный редактор ”МК-Эстонии” Андрей Титов ("Приплыли…"), главный редактор ”Северного побережья” Эрик Гамзеев ("Заложники муниципальной политики 21-го века") и журналист RusPostimees Марианна Тарасенко ("Куда хочется послать Языковую инспекцию").
Председателем жюри был медиаэксперт Павел Иванов, в составе жюри были главный редактор Rus.Postimees Олеся Лагашина, главный редактор еженедельника "Деловые ведомости" Полина Волкова, главный редактор газеты "МК-Эстония" Андрей Мокиевский, ответственный редактор "Радио 4" Андрей Титов и главный редактор RusDelfi Андрей Шумаков.
Отметим, что Андрей Титов не участвовал в голосовании при выборе номинантов премии за лучшее мнение.
По общему мнению жюри, уровень представленных на конкурсе работ значительно вырос по сравнению с прошлым годом.
Победители будут объявлены 6 марта.
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