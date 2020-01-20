Корреспондент RusDelfi Роман Старапопов претендует на ”Журналистскую премию 2019”

Роман Старапопов из RusDelfi поборется за премию в номинации лучший журналистский материал на русском языке. Он представил на конкурс серию работ о бывшем диджее с ”серым” паспортом, волей судеб оказавшемся в ночлежке Санкт-Петербурга: "Просроченный паспорт и борьба с зеленым змием. Диджей из Таллинна и уроженец Ида-Вирумаа живут в питерской палатке для бездомных" (15 января), "ВИДЕО| Вернуть на родину! Delfi организовал встречу бездомного диджея с консулом ЭР в Петербурге" (25 февраля) и "Бездомного уроженца Эстонии приняли в петербургском офисе Уполномоченного. Диджей намерен дойти до ЕСПЧ" (1 июля).

Его соперниками стали Анастасия Тидо (телеканал ETV+, программа ”Инсайт”) с материалом "Транзитная селитра: в опасности Маарду, Палдиски и пассажиры авиарейсов", Андрей Бабин (”МК-Эстонии"), "Наш корреспондент Сергей Довлатов", а также Ольга Лебедева (Rus.Postimees), "Лжец уровня "бог": брачный аферист загнал жительницу Эстонии в долги и не намерен останавливаться".