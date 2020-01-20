20.01.2020, 21:13

Корреспондент RusDelfi Роман Старапопов претендует на ”Журналистскую премию 2019”

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Роман Старапопов
Роман СтарапоповFoto: Priit Simson

Сегодня, 20 января, жюри Эстонского совета по прессе выбрало претендентов на ”Журналистские премии 2019” в номинациях лучшее мнение и лучший журналистский материал на русском языке.

Роман Старапопов из RusDelfi поборется за премию в номинации лучший журналистский материал на русском языке. Он представил на конкурс серию работ о бывшем диджее с ”серым” паспортом, волей судеб оказавшемся в ночлежке Санкт-Петербурга: "Просроченный паспорт и борьба с зеленым змием. Диджей из Таллинна и уроженец Ида-Вирумаа живут в питерской палатке для бездомных" (15 января), "ВИДЕО| Вернуть на родину! Delfi организовал встречу бездомного диджея с консулом ЭР в Петербурге" (25 февраля) и "Бездомного уроженца Эстонии приняли в петербургском офисе Уполномоченного. Диджей намерен дойти до ЕСПЧ" (1 июля).

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Его соперниками стали Анастасия Тидо (телеканал ETV+, программа ”Инсайт”) с материалом "Транзитная селитра: в опасности Маарду, Палдиски и пассажиры авиарейсов", Андрей Бабин (”МК-Эстонии"), "Наш корреспондент Сергей Довлатов", а также Ольга Лебедева (Rus.Postimees), "Лжец уровня "бог": брачный аферист загнал жительницу Эстонии в долги и не намерен останавливаться".

Номинантами премии за лучшее мнение стали экс-главный редактор ”МК-Эстонии” Андрей Титов ("Приплыли…"), главный редактор ”Северного побережья” Эрик Гамзеев ("Заложники муниципальной политики 21-го века") и журналист RusPostimees Марианна Тарасенко ("Куда хочется послать Языковую инспекцию").

Председателем жюри был медиаэксперт Павел Иванов, в составе жюри были главный редактор Rus.Postimees Олеся Лагашина, главный редактор еженедельника "Деловые ведомости" Полина Волкова, главный редактор газеты "МК-Эстония" Андрей Мокиевский, ответственный редактор "Радио 4" Андрей Титов и главный редактор RusDelfi Андрей Шумаков.

Отметим, что Андрей Титов не участвовал в голосовании при выборе номинантов премии за лучшее мнение.

По общему мнению жюри, уровень представленных на конкурсе работ значительно вырос по сравнению с прошлым годом.

Победители будут объявлены 6 марта.

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