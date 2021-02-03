Корреспондент RusDelfi Роман Старапопов попал в число номинантов на ”Журналистскую премию-2020”(1)
Жюри Союза медиапредпритий Эстонии выбрало на состоявшемся 3 февраля заседании номинантов на премии в разделах: новость, мнение, мультимедиа, молодой журналист, очерк. Корреспондент RusDelfi Роман Старапопов попал в число номинантов в категории мультимедиа.
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