Корреспондент RusDelfi Роман Старапопов попал в число номинантов на ”Журналистскую премию-2020”

31 января 2020 года в газете Eesti Päevaleht была опубликована статья ”Тартуский мир — великое чудо маленькой страны”, авторами которой являются: Маарья Пакатс, Роман Старапопов, Прийт Симсон, Дмитрий Федоткин, Мана Каазик, Анна Плукк, Имби Вырел, Лийзи Вискус, Март Нигола, Ааре Рейварт, Хельве Лаазик и Михкель Ульк.

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