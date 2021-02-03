03.02.2021, 18:22

Корреспондент RusDelfi Роман Старапопов попал в число номинантов на ”Журналистскую премию-2020”

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Роман Старапопов
Роман СтарапоповFoto: Priit Simson

Жюри Союза медиапредпритий Эстонии выбрало на состоявшемся 3 февраля заседании номинантов на премии в разделах: новость, мнение, мультимедиа, молодой журналист, очерк. Корреспондент RusDelfi Роман Старапопов попал в число номинантов в категории мультимедиа.

31 января 2020 года в газете Eesti Päevaleht была опубликована статья ”Тартуский мир — великое чудо маленькой страны”, авторами которой являются: Маарья Пакатс, Роман Старапопов, Прийт Симсон, Дмитрий Федоткин, Мана Каазик, Анна Плукк, Имби Вырел, Лийзи Вискус, Март Нигола, Ааре Рейварт, Хельве Лаазик и Михкель Ульк.

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