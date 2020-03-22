22.03.2020, 14:27

Коронавирусом заразились пятеро сотрудников полиции

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PPA piirivalve Valgas
PPA piirivalve ValgasFoto: Argo Ingver

Среди зараженных новым китайским коронавирусом есть и пять сотрудников Департамента полиции и погранохраны, сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель гендиректора департамент Прийт Пяркна.

"К сожалению, в полиции на сегодняшний день подтверждено пять случаев заражения сотрудников коронавирусом. Поэтому соответствующие полицейские отделения подверглись очистке, чтобы вирус оттуда не распространялся далее. Имена заразившихся нам известны, мы знаем также, с кем они контактировали", — сказал Пяркна.

Чиновник также отметил, что защита персонала — важнейшая задача. "Во-первых, наши полицейские следуют всем рекомендациям, которые дал Департамент здоровья, чтобы избежать заражения. Во-вторых, мы, естественно, используем средства личной защиты, сегодня они у нас есть. Но, конечно, и мы тоже стоим в очереди за дополнительными поставками. С этими средствами у нас тоже критическая ситуация".

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Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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