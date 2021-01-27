Коронавирусный очаг в доме призрения в Тарту: заражены 12 постояльцев и два работника

Инфицированные постояльцы изолированы, в ближайшие дни пройдет повторное тестирование.

Тартуский попечительский центр психического здоровья в сотрудничестве с городом Тарту и ДЕпартаментом здоровья делает все возможное, чтобы предотвратить дальнейшее распространении вируса в доме призрения Нылваку.

Дом призрения Нылваку специализируется на круглосуточном уходе за людьми с проблемами с памятью, деменцией и легкими психическими расстройствами. Сейчас в нем проживают 43 постояльца.

Посещение дома призрения сейчас запрещено.

За последние сутки в Эстонии проанализировали 6 010 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 636, или 10,6% от общего количества тестов.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!