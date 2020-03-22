Коронавирусный матч на Сааремаа: капитан сообщил, что в эстонском клубе минимум 5-6 больных

Предполагается, что зараза пришла на Сааремаа во время еврокубковых волейбольных матчей 4 и 5 марта, когда хозяева играли с итальянским клубом Milano Powervolley.

"Как у капитана, у меня были контакты с игроками соперника, судьями и т.д. Через 10 дней почувствовал легкую головную боль, усталость. После тренировки пришел домой и потерял сознание. Через пару дней симптомы прошли. Со мной связался Департамент здоровья, я рассказал, что и жена чувствует себя плохо. Они приехали ко мне домой, и результаты анализов оказались положительными, рассказал спортсмен сайту Web Volei.

"Сейчас мы десятый день на карантине. Состояние жены значительно улучшилось. Анализ у нее не брали, но я не сомневаюсь, что у нее тоже коронавирус".

"У нас в команде по меньшей мере 5-6 людей, которые заразились, но только у двух был жар, и они уже поправились. Мы молодые спортсмены, думаю это способствовало выздоровлению", - сказал бразилец и похвалил болельщиков за их внимание и предложения о помощи.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!