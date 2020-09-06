Коронавирус: за сутки заразилось еще 25 человек

По данным Регистра народонаселения, большинство позитивных результатов поступило из Харьюмаа — коронавирус обнаружили у 16 человек. Из Вырумаа 4 теста подтвердили коронавирус, по одному в Ида-Виру, Йыгева и Рапламаа. Место проживание двух людей с коронавирусом неизвестно.

Больше всего зараженных коронавирусом людей — из Таллинна (14 человек). В период 4-5 сентября 6 случаев заражения были связаны с футбольным клубом "Нымме Калью". Три человека приехали с коронавирусом из Евросоюза. 8 случаев заражения связывают с закрытой вечеринкой в Gourmet Coffee 29 августа, где не присутствовали работники заведения.

По данным Департамента здоровья, сейчас 5 активный очагов распространения COVID-19. Это "Нымме Калью" — 14 заражений, Ülemiste City — 9, Gourmet Coffee — 8 и праздник в одной из cаун — 7. В Русском театре всего заразилось 7 человек (на работе и в кругу семьи).

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!